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▲台中麗寶樂園表示因雨反而湧現遊客，美食街一位難求。（圖／麗寶樂園提供 www.lihpaoresort.com/LihpaolandApp）

美食街一位難求 停車場滿位啟動分流措施

兒童新樂園有超人力霸王見面會 晚上有煙火秀

20:00：星空煙火秀｜40 秒璀璨綻放

▲台北市兒童新樂園今天下午有超人力霸王見面會，晚上8點更將有星空煙火秀。（圖／取自台北兒童新樂園臉書）

清明連假第二天，今天4月4日迎來兒童節，但是雨卻下不停，麗寶樂園表示，因為下雨所以位在台中的麗寶樂園，反而變成「國道中繼站」，返鄉家庭選擇進去樂園停靠，讓今天園區爆人潮，停車場更是啟動滿位分流措施。另外，台北兒童新樂園則將在今晚，將有兒童節專屬煙火秀。麗寶樂園提到，即便雨天仍擋不住全台家長帶孩子追求節慶儀式感的決心，位於國道樞紐的台中麗寶樂園渡假區，今日展現最強大的 「國道中繼站」 優勢，許多返鄉掃墓的家庭紛紛選擇在此停靠， 領取「12歲以下兒童免費入園」 的專屬兒童節大禮。園區內的 LINE FRIENDS 明星見面會萌量最高，許多小粉絲尖叫迎接熊大、兔兔，還能近距離與他們擊掌、拍照溫馨互動。另外由於正是兒童節，麗寶OUTLET MALL內的玩具、童裝櫃位也湧現 「挑禮物熱潮」，OUTLET MALL內更有躲雨的遊客選擇在室內逛街吃美食，美食街與親子主題區從中午起便一位難求，停車場更是啟動滿位分流措施，成為最佳雨天備案。另外，台北市兒童新樂園今天下午除了迎接超人力霸王見面會，晚上8點更有星空煙火秀，將施放40秒。：玩具復活節（樹蛙廣場）｜二手玩具 DIY：超人力霸王見面會（樹蛙廣場）｜指定攤位消費滿額即可獲得合影機會▪️▪️夜間延長營運至 21:00：小小警消挑戰（園區大門口）｜制服換裝、小小警車試坐、消防車體驗▪️：MOMO 家族帶動唱（樹蛙廣場）｜來跟著大樹哥哥、小紅莓姐姐一起唱唱跳跳！：超人力霸王見面會（樹蛙廣場）｜指定攤位消費滿額即可獲得合影機會備註：兩天夜間延長營運至 21:00。