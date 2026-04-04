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▲BIGBANG成員太陽（左）、GD（中）、大聲（右）都轉發T.O.P新專輯貼文幫忙宣傳，全員力挺前成員。（圖／IG ＠__youngbae__、@xxxibgdrgn、＠d_lable_official）

▲BIGBANG GD（上）、太陽（下）在前成員T.O.P正式回歸前，都有在社群帳號上按讚的回歸相關新聞貼文。（圖／IG @hypebeastkr）

前BIGBANG成員T.O.P過去曾因呼麻風波重創形象，2022年與YG娛樂合約到期後便離開公司，並主動宣布退出BIGBANG，逐漸淡出歌手身分，轉往演員路線發展。最近他重返樂壇，在3日推出首張個人正規專輯《Another Dimension》，這也是他自2013年後，睽違13年再度以正規專輯規模回歸。T.O.P睽違已久的回歸本就備受矚目，更令人驚訝的是，前隊友G-Dragon（權志龍）、太陽、大聲都先後在Instagram上發文力挺，上演BIGBANG大和解，瞬間點燃粉絲的團魂與期待。T.O.P在2022年正式離開YG娛樂，並宣布退出BIGBANG。昨（3）日T.O.P發布新專輯後，先是G-Dragon與太陽分別在IG限時動態幫T.O.P宣傳專輯。從兩人上傳了T.O.P新專輯封面，寫下「〈Another Dimension〉現正發行」。太陽甚至還加上了祈禱的表情符號，無聲卻大力地應援這位昔日戰友。幾小時後，最後一位成員大聲也轉發了貼文，由於大聲的IG帳號其實是官方帳號，幾乎只會發佈一些綜藝預告或是歌曲發行消息，因此大聲的轉發最讓粉絲們意外。看到BIGBANG全員都選擇力挺，許多粉絲都感到激動不已，直呼：「這是久違的團魂啊！」感嘆成員們一起打拼過來的感情依舊。事實上，在專輯正式發行前，就有細心的網友發現，兩人都悄悄按讚了與T.O.P回歸相關的宣傳貼文。儘管G-Dragon向來有「海巡按讚」的習慣，但太陽過去較少公開與按讚T.O.P的相關內容。當時便有粉絲解讀成他們對T.O.P的支持訊號，並默默期待BIGBANG還可以有合體機會。T.O.P於2006年以天團BIGBANG成員出道，2017年涉及吸毒事件引發爭議並被判緩刑，形象一度重創，導致演藝活動幾乎全面停擺。之後雖然隨團參與部分作品，但整體曝光明顯減少，逐漸淡出大眾視野。2022年，T.O.P正式離開YG娛樂，並宣布退出BIGBANG。去年，他透過韓媒訪問首度親自說明退出BIGBANG的真正原因，坦言離開並非出於不滿或決裂，而是因為感到愧疚。他認為自己曾帶給團體負面影響，因此選擇退一步，獨自承擔外界的批評與攻擊，不願讓這些標籤繼續牽連其他成員，展現出身為兄長的責任感。