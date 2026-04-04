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中選會因部分委員任期屆滿，導致人數不足會議停擺5個月，立法院日前表決中選會人事同意權案，並通過主委被提名人游盈隆等4人後，行政院迄今仍未啟動交接及就職程序，傳出行政院擬再提出新一波3人名單，待立法院通過後才一併辦理交接事宜。對此，行政院長卓榮泰今（4）日受訪時強調，只要兩院合作，兒童跟國人都會快樂。卓榮泰今赴台東視察樂齡社福大樓工程，對於媒體關注是否會在中選會剩下3個缺額補齊後，才進行交接程序？卓榮泰受訪僅稱，今天是兒童節，祝大家兒童節快樂，剛剛去台東大學附設體育高中，還有現在關心的這些事，都是希望兒童快樂、國人健康、國家更強。卓榮泰提到，在立法院也是，總預算也好，國防特別條例、特別預算也好，還有立法院跟行政院種種所有應該合作的，也都該在這個大目標之下，只要兩院合作，兒童跟國人都會快樂。針對中選會人事權案，行卓榮泰日前在立法院備詢時表示，把獨立機關變成只有國民黨與民眾黨推薦的，而民進黨、行政院提出的4人中，只挑他們能接受的，其他3人全部落選，「談何誠信？如何合作？」行政院會再送名單，「我願意補足程序，讓你們補足誠信」。