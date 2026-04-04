清明連假第二天、今（4）日為兒童節，但全台天氣不穩定。中央氣象署表示，台灣西半部地區雨勢猛烈，需特別防範局部豪雨，高雄因應兒童節推出的「衛武營恐龍酷樂園」活動恐怕也將受到影響。市長陳其邁表示，「超恐龍體驗」將於下午三點開始進行第一場表演，但是天氣不穩定，會視下午天氣狀況，每場開始前一小時提早公布調整方案，要敬請關注教育局臉書粉專。
為慶祝兒童節與清明連假，高雄市選在衛武營國家藝術文化中心舉辦兒童節活動，今年最大亮點為日本知名擬真恐龍團隊 DINO-A-LIVE 首度來台演出，擬真的恐龍會動更會吼叫，讓民眾有超真實的沈浸式體驗，昨日登場現場擠滿人潮。陳其邁提到，今日衛武營恐龍酷樂園「超恐龍體驗」是否演出，會於1小時前決定：
▪️下午3:00場次：2:00公布是否演出
▪️下午5:00場次：4:00公布是否演出
▪️下午7:20場次：6:20公布是否演出
訊息查詢處：雄愛學-高雄市政府教育局
📍其他「恐龍酷樂園」相關活動資訊：
▪️化石挖掘體驗：正常進行
▪️小恐龍探險家運動體驗：暫停中，會依據天氣狀況彈性調整開放
▪️學校舞台演出及市集販售：將於下午兩點開始，並視現場天氣狀況調整。
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▪️下午3:00場次：2:00公布是否演出
▪️下午5:00場次：4:00公布是否演出
▪️下午7:20場次：6:20公布是否演出
訊息查詢處：雄愛學-高雄市政府教育局
▪️化石挖掘體驗：正常進行
▪️小恐龍探險家運動體驗：暫停中，會依據天氣狀況彈性調整開放
▪️學校舞台演出及市集販售：將於下午兩點開始，並視現場天氣狀況調整。