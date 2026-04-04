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中部地區下起豪大雨，導致天雨路滑！今（4）日上午7時許，有輛砂石車行經南崗二路與福崗路口時，疑似因車輛打滑失控，與一輛機車發生碰撞，造成女騎士連人帶車倒地，隨後又再度衝撞上停放在路邊的6輛車，撞擊力道猛烈，現場佈滿車輛碎片，一片狼藉。據悉，女騎士送醫治療後無生命危險。至於詳細肇事原因尚待進一步釐清。警方指出，今天上午7時30分，31歲黃男駕駛砂石車行經南投市南崗二路，接近福崗路口時，從內側車道欲切換至外側車道，過程中不明原因突然失控，先擦撞沿南崗二路由南往北行駛的56歲劉姓女機車騎士，隨後再連續撞擊路邊停放的6輛轎車，衝擊力道猛烈，甚至將路樹撞斷，現場一片狼藉。劉女遭撞後倒地受傷，現場血跡明顯，消防救護人員獲報趕抵，先行包紮止血後緊急送醫治療。醫院診斷其有骨折及多處擦挫傷，所幸意識清楚，無生命危險。砂石車駕駛則未受傷。警方表示，事故雙方經酒測均為0，排除酒駕因素，初步不排除與天雨視線不佳及變換車道操作有關，至於是否涉及車速過快或其他人為疏失，仍需進一步調查釐清。