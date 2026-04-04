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為減輕偏鄉家長奔波接送的負擔，台中市政府大力推動「小黃公車」深入校園，目前全市已開闢 26 條路線，行經多達 68 所各級學校。這項服務透過計程車轉型公車，不僅落實了偏遠地區的交通平權，更成為學子上下學最安心的代步工具。根據最新調查，小黃公車已獲得超過 9 成使用者的好評，成功建立起友善且安全的通學環境。交通局長葉昭甫指出，小黃公車政策推動至今已邁入第 8 年，服務版圖擴及全市 22 個行政區、172 個里。根據最新數據統計，截至 114 年底，累計發車已超過 36 萬班次，載運約 32 萬人次。分析搭乘族群發現，除了 55 歲以上長輩佔 54% 為主要使用者外，20 歲以下的學生族群佔比達 26%，已高居第二大使用族群。葉昭甫強調，這顯示小黃公車不再僅是長者就醫採買的運具，更轉型為偏鄉學生日常通學的重要代步工具，有效緩解家長接送的壓力。葉昭甫表示，目前小黃公車已有 9 條路線採取固定班次載送學童，專門服務沿線 15 所國中小及高中。包含山城及屯區：黃 4（南陽國小）、黃 5（黃竹國小）、黃 17（崑山國小）、黃 26（逢甲國小）。海線及大肚地區： 黃 11（龍井國中、龍泉國小、龍津高中及龍津國小）、黃 15（北勢國小、沙鹿國中）、黃 20（善水國中小）、黃 25（溪尾國小、九德國小及溪南國中）。潭雅神地區： 黃 10（東寶國小）。除了便捷性，小黃公車也賦予了教育意義。有家長分享，孩子透過搭乘小黃公車，從小培養使用大眾運輸的習慣與低碳交通觀念。第一線駕駛也表示，在接送過程中會特別留意學童狀況，確保安全抵達，讓家長更放心。交通局表示，未來將持續蒐集各區需求與乘客反饋，進行滾動式檢討，並優化路線與班次規劃。市府將致力提升偏鄉公共運輸服務品質，守護每一段通學路，讓偏鄉學子在資源平等的環境下快樂成長。