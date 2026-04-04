我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市中壢區環中東路3月31日，一名46歲的李姓外送員在送餐途中突自摔，隨即遭後方水泥預拌車輾過，身軀當場斷成2截慘死。而李男在倒地前曾「高舉右手」，不少人揣測是在比中指挑釁。對此，消防粉專發聲，指現場2個細節認為這很有可能是被誤解的「最後求救」。這起車禍發生在昨下午1時30分許，當時李男騎機車沿中壢往桃園方向直行。畫面可見，他不明原因突然放慢車速，接著右手離開油門高舉，隨後整輛車失控向左側倒地，後方一輛由41歲鍾姓男子駕駛的水泥預拌車反應不及，將李男捲入車底拖行，李男當場軀幹分離死亡 。該段影片在網路社群瘋傳，引發討論，部分網友質疑李男舉起右手疑是「比中指」嗆聲，才導致重心不穩。死者家屬面對網路流言蜚語感到痛心，4月1日相驗遺體時崩潰表示「搞不好他在求救啊！」消防員經營的臉書粉專「消防神主牌」引述資深員警觀察指出，李男倒地瞬間，本應支撐身體的左腳，竟完全癱軟，沒有任何力道，「這不對！」任何人在低速騎車快要跌倒時，本能反應是腳踩地支撐，這是人類最原始的平衡保護機制，速度越慢，反應越明顯，但李男卻沒有任何反應，就這樣軟下去跟著車倒了。粉專說，還有個細節值得注意，若真的要比中指嗆聲，直覺上應該用左手，不是控制油門的右手，放開右手代表同時放開動力來源，在車速還沒完全停下來時這樣做，本身就是非常危險的動作，清醒且正常反應的騎士不太可能這樣做，因此員警研判，李男早在停靠路邊前就已出現異狀，「舉起右手是在呼救，不是在嗆聲」。粉專也分享第一線經驗，車子莫名停在路中間，駕駛沒有反應，旁人以為是酒駕，但他們到場破窗才發現，駕駛已意識不清，心肌梗塞或中風倒在車裡，有時手還搭在方向盤上，看起來就像故意停在那裡，他們最後一段清醒的時間，被外界解讀成挑釁或危險駕駛。粉專強調，「行車突發急症的外觀，真的很容易被誤讀」，心肌梗塞發作時，人可能突然全身無力，手腳失去控制，意識在幾秒內快速下降；中風發作時，單側肢體可能瞬間癱瘓，無法做出任何支撐動作，這些狀況從外面看來，就是一個人做出奇怪的行為，或是突然倒下去，「旁觀者在那個當下，很難判斷」。警方已對水泥車駕駛鍾男進行酒測，並排除酒駕情勢。至於李姓外送員究竟是因身體突發不適、車輛故障，還是其他因素導致這起悲劇，尚待進一步調查釐清。