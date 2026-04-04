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▲經濟部說明因應中東情勢．，能源及塑化產品穩定供應措施（圖／經濟部提供）

▲經濟部說明因應中東情勢．，能源及塑化產品穩定供應措施（圖／經濟部提供）

▲經濟部召開「油價調整結果說明暨因應中東情勢—能源及塑化產品穩定供應措施」記者會，產發署副署長鄒宇新手持一斤塑膠袋示意。（圖／記者邱曾其攝）

由於中東情勢不穩，連帶塑化產品供應也出現短缺。在日前中油四輕提前開爐，經濟部推出「平價塑膠袋專案」，希望穩定民生需求，並且協調業者供貨。經濟部部長龔明鑫表示，民眾有需要可以前往通路購買，若無急用也不用現在去買，未來一定可以買得到。今（4）日經濟部召開「油價調整結果說明暨因應中東情勢—能源及塑化產品穩定供應措施」記者會，產發署副署長鄒宇新說明，塑膠袋生產過程，以及中間關鍵原料。鄒宇新指出，原油進口後到中油或台塑化的煉油廠，會生產輕油，後續將進入輕油裂解廠則會產生乙烯。接著，乙烯進到台聚或台塑的塑膠合成廠後，可以生成聚乙烯，也就是塑膠粒。塑膠粒再到下游塑膠加工廠，目前約有20家會產出塑膠袋，最終透過商圈、通路商再到民眾手上。鄒宇新表示，乙烯在中油四輕運作後，產量從3月份的6萬噸可以提升到4月份的7.9萬噸、5月9萬噸；價格上，國際乙烯漲6成，國內乙烯因為自主供應韌性，僅漲4成。再者「塑膠粒」從3月份的2.2萬噸，4月份可以增加0.55萬噸，5月份可以再提高；3月份價格比2月份平均大概漲30%。最後，塑膠袋因為四輕擴產，4月可以生產出5,000噸塑膠袋，約是12.5億個一斤塑膠袋）。為避免後續出現塑膠袋荒、漲價潮。經濟部推出「平價專案」，平穩價格，從上游、加工廠到通路端都用平價方式供應。龔明鑫指出，已經有跟兩大主要供應小北百貨跟振宇五金接洽，盡量補足需求，同時要求業者配合平價方案。鄒宇新強調，庫存不可漲價，新生產部分因原料漲價因此約漲30%，希望維持價格、不再上漲。商業署署長蘇文玲則針對商圈供應說明，目前塑膠袋供貨緊縮的商圈約有42處、市場夜市共284處，因為需求量大小不一，建議緊急缺貨的話可以到附近通路採購。若仍採購不到可以填需求表，目前有19 個商圈跟5個市場已經提出需求。另外，產發署也與食藥署等機關協助媒合需求，如醫材藥品等，目前14個案源已經媒合12個，36通電話媒合31件，其餘尚未媒合的多是當日的案件或是尚有資料待釐清。