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受鋒面影響，全台氣候極不穩定，西半部遭雨彈侵襲，今（4）日凌晨2時50分，中央氣象署發布豪雨特報，豪雨警戒區域包括苗栗縣及台中市等地，水利署於3時成立災害緊急應變小組三級開設，與地方政府合作應變，展開防災應變工作，以因應積淹水災情。水利署指出，透過全台布設之淹水感測器以及EMIC系統，即時掌握第一線災情，根據最新統計，截至今日上午11時全台曾發生積淹水災情計有47處，包括桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市及彰化縣等地，其中已退水45處，尚未退水2處（台中市），因淹水地點主要為道路或涵洞，由地方政府實施交通管制，以確保民眾安全。不過，這波雨勢也為水庫帶來了相當雨量，累計至今早7時，石門水庫已有71毫米、寶山+寶二水庫191毫米、永和山水庫205毫米、明德水庫220毫米、鯉魚潭水庫110毫米、德基水庫50毫米，可望稍微紓解旱象。水利署表示，預估今日台南、高雄以北及東北部也有局部陣雨或雷雨，並有局部短時豪雨發生機率，水利署除嚴密監控各主要河川水位及降雨趨勢外，並籲請廣大民眾務必注意留意天氣即時訊息，或下載「行動水情APP」或鎖定水利署官網，掌握最新防災資訊，又適逢連假期間，儘量減少非必要外出，以策安全。