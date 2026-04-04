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台北市大安區一間健身房日前發生一起離奇竊案，擺放在櫃台、象徵招財納福的「鎮店招財豬公」竟在光天化日之下憑空消失，店家清點後發現，豬公內裝有約新台幣7000多元現金，隨即向警方報案，轄區警方調閱監視器畫面後發現，一名女子進入店內後，在櫃台附近徘徊觀察，見四下無人，竟臨時起意行竊。警方表示，調閱監視器發現，58歲的張姓女子趁著台北市大安區一家健身房櫃檯無人看管之際，竟臨時起意抱走一只裝有台幣7000多元的黃色招財豬公，迅速用外套包裹住顯眼的黃色豬公並擁入懷中，神情自若地走出店門離去，隨後更將贓物當成「行動提款機」隨身攜帶，購物時就當場從豬肚子挖錢。據了解，張女無固定收入且居無定所，生活狀況不穩，她在得手後，隨身以袋子裝著攜帶外出，每當需要用錢時，無論是在搭乘交通工具或到超商消費，她就直接從豬公中取出現金使用，形同隨身現金庫，為了躲避警方追查，她頻繁更換交通工具並四處移動，增加查緝難度。就在警方持續追查之際，張女日前因違規闖紅燈橫越馬路，被信義分局巡邏員警攔查並開立罰單，過程中，警方比對身分資料時，發現她的外貌特徵與健身房竊案嫌犯高度相符，隨即進一步查證，最終確認她正是偷走招財豬的女子，面對警方詢問，張女坦承犯行，供稱因一時貪念才會順手行竊，全案訊後依竊盜罪嫌，移送台北地檢署偵辦。大安分局提醒，店家除了裝設監視器，也應隨時留意人員進出，若櫃檯暫時無人看管，建議加裝門鈴或鈴鐺等提醒裝置，一旦有人進入即可即時察覺，以降低被竊風險。