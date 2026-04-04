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▲富邦悍將打造韓籍五本柱，除了朴星垠（左1）外，其餘人都All in台灣發展。（圖／記者林柏年攝影）

台灣應援產業升級 吸引韓國啦啦隊大舉進駐

▲樂天五本柱上週正式合體，左起河智媛、高佳彬、廉世彬、禹洙漢、金佳垠。（圖／樂天桃猿提供）

待遇差距擴大 韓國市場競爭力下滑

▲李多慧作為來台灣的韓籍啦啦隊開路先鋒，如今代言接不完。（圖／記者張一笙攝）

在台韓籍啦啦隊名單總整理

邊荷律、金渡兒、朴善柱（藍色代表重複）

金娜妍

： 安芝儇、朴旻曙

李雅英、南珉貞、李晧禎

廉世彬、高佳彬

金佳垠、朴星垠

李素泳、朴恩惠

安芝儇、朴旻曙

近年韓國媒體頻頻關注韓籍啦啦隊赴台發展的現象，並以高度警戒的語氣報導「人才大量外流」問題，隨著李多慧率先來台發展，加上李珠珢紅遍全世界的名聲，台灣應援文化迅速崛起，越來越多韓籍成員選擇將事業重心移往台灣，甚至不再回歸原本所屬的韓職體系，部分韓媒更直接整理出「赴台後未歸隊」的啦啦隊名單，對於這波持續擴大的出走潮感到震驚，甚至形容韓國啦啦隊產業正面臨被掏空的危機。台灣職業運動近年將應援文化全面娛樂化，結合棒球、籃球、排球與演藝活動，形成獨特的產業鏈，韓籍啦啦隊在台灣不僅是場邊應援角色，更被視為具備明星光環的「女神級人物」，曝光機會與市場價值大幅提升。根據保守統計，目前來台發展的韓籍啦啦隊已超過40人，且其中多數已將發展重心轉向台灣，甚至不再以韓國市場為主要舞台，形成前所未見的「韓援戰國時代」。在這波趨勢中，不乏指標性人物做出關鍵選擇，例如2024年爆紅被封為「AI女神」的李珠珢，今年初傳出與原經紀公司解約，全面投入台灣市場，成為最具代表性的案例之一。此外，包含富邦悍將與樂天桃猿等球團也紛紛打造「韓援五本柱」陣容，從早期的三人配置擴展到五人以上規模，顯示台灣市場對韓籍啦啦隊的需求持續升溫。韓媒分析指出，韓籍啦啦隊選擇來台發展的核心原因，在於台韓2地待遇與發展機會的明顯差距，相較於韓國較為保守的薪資與曝光環境，台灣不僅提供數倍收入，還能延伸至廣告代言、節目通告等多元機會，使啦啦隊角色逐漸轉型為全方位藝人。中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員之一的金渡兒就曾在韓國節目中坦言，自己在台灣接一個活動，是在韓國的20倍，可見台灣對於啦啦隊的需求十分龐大。反觀韓國的啦啦隊體系，目前已經出現人才銜接困難的情況，部分球團開始轉向培養新人，同時也面臨著新人培養後就被台灣市場挖角的窘境，使整體環境陷入惡性循環。不少韓國媒體普遍認為，若現行制度與待遇未能改善，韓籍啦啦隊外流的趨勢恐將持續擴大，甚至影響整體產業結構。從目前情勢觀察，台灣與韓國在應援產業的差距，短期內仍有持續拉開的可能。味全龍：李多慧、金娜妍、權喜原富邦悍將：李珠珢、李雅英、南珉貞、李晧禎、朴星垠樂天桃猿：河智媛、禹洙漢、廉世彬、金佳垠、高佳彬、高橋嘉帆KAHO（🇯🇵籍）中信兄弟：邊荷律、金渡兒、朴善柱、桃子（🇯🇵籍）、李丹妃（飛行嘉賓）統一7-ELEVEn獅：安惠志、文慧真、趙娟週、藤本彩花（🇯🇵籍）、希美（🇯🇵籍）、千紘（🇯🇵籍）台鋼雄鷹：安芝儇、朴旻曙桃園台啤永豐雲豹：徐賢淑、金賢姈、海莉、姜秀京（練習生）福爾摩沙夢想家：三上悠亞（🇯🇵籍）新竹御嵿攻城獅：李藝斌、鄭熙靜新北國王：金泰琳、李貞潤、全恩菲新北中信特攻：臺北台新戰神：李素泳、朴恩惠高雄全家海神：無桃園領航猿：金裕娜、金世星、金海莉、台鋼獵鷹富邦勇士：洋基工程：睦那京、崔洪邏、朴淡備、李素敏臺中連莊：金吉娜、、吳瑞律桃園雲豹飛將：、朴昭映臺北伊斯特：、金世星台鋼天鷹：