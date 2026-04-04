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▲經濟部召開「油價調整結果說明暨因應中東情勢—能源及塑化產品穩定供應措施」記者會，中油公司發言人林珂如說明油價調整機制。（圖／記者邱曾其攝）

因應中東情勢變化，並且亞鄰國家提高油價補貼情形。台灣中油公司今（4）日宣布，自下週一（6日）凌晨零時起至4月12日晚上12時止，汽、柴油價格皆不予調整，分別為92 無鉛汽油每公升32.4元、95 無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升 35.9元、超級柴油每公升31元。本週國際平均油價未高於上週，但仍處高檔，因應中東情勢變化且衡酌亞鄰國家提高油價補貼情形，政府為照顧國內民生，平穩物價，4月6日至4月12日中油持續吸收以維持亞鄰最低價，汽、柴油合計各吸收6.8及8.8元。中油公司發言人林珂如指出，自2月28日美伊戰爭爆發起到4月5日止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，台灣中油預估汽、柴油合計吸收金額逾 90.6億元。盼在兼顧市場機制下，降低對民眾日常生活與產業營運的影響，並持續維持國內物價穩定。