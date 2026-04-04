我是廣告 請繼續往下閱讀

▲目前台南以北的局部地區要留意大雨以及豪雨發生機會，雙北、新竹、苗栗雨勢相對趨緩。（圖／翻攝自中央氣象署）

▲周一鋒面移至台灣海峽北側，雖然水氣仍多，但降雨強度不如今日。（圖／中央氣象署提供）

春季最強春雨在清明連假期間影響台灣。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，鋒面高峰期落在昨夜至今晨，之後將逐漸趨緩，但整體雨勢已不像之前那麼滂沱。台灣今（4）日受入春最強鋒面影響，全台多地降雨明顯。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，鋒面高峰期從昨（3）日深夜開始延續至今晨，尤其是今日降雨最為明顯。隨著北風逐漸增強，鋒面結構受到影響、巔峰期已過，降雨將逐步緩和，入夜後北台灣的雨停機率仍偏低，整體雨勢雖不再滂沱，但局部仍有較大雨勢發生的可能。要留意的是目前整個鋒面雨帶有稍微往南邊移動，賈新興指出，明（5）日降雨將進一步減弱，周一鋒面移至台灣海峽北側，雖然水氣仍多，但降雨強度不如今日。至開工日（7日）將有另一波鋒面南下，但根據目前預報，這波鋒面強度並不及清明連假期間的鋒面，降雨影響較有限。針對近期西半部水情緊張，賈新興分析，自秋冬以來降雨量偏低，使水庫蓄水量持續吃緊。雖然清明連假這波春雨對新竹、苗栗等地水情有明顯補充效果，但從長期觀察來看，下一波鋒面強度較弱，加上5月中旬降雨條件不佳，整體水情仍偏乾，民眾及農業灌溉需持續留意。整體而言，這波春雨雖帶來降雨與局部水量補充，但對全台水情改善有限，仍需關注後續降雨分布與強度，以因應可能的乾旱挑戰。