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▲「STILL 我在這裡」巡迴音樂盛會於馬來西亞古晉盛大開唱。（圖／藝起發光Ｘ蒙福教會提供）

▲全場跟著唱福音，溫馨動人。（圖／藝起發光Ｘ蒙福教會提供）

由宋逸民、陳維齡創辦的教會「藝起發光」團隊打造「STILL 我在這裡」巡迴音樂盛會，2024年起跑遍台灣北中南城市，今年4月跨海抵達馬來西亞，今（4）、明（5）日聯手蒙福教會舉行2場演出，吸引約1萬名觀眾到場，現場座無虛席，氣氛熱烈，宋逸民及陳維齡稍早受訪透露此行參與藝人都自費同歡，自己同樣自費，總花費粗估約3、4百萬，其中主持人鄭尹翔原有招待預算，不過因視傳福音為使命，自願自費共襄盛舉，隨後陳維齡便在台上感動落淚。「STILL 我在這裡」音樂會來到馬來西亞古晉出演，宋逸民、陳維齡攜手洪榮良導演團隊，找來小薰、張文綺、楊蒨時、林柏妤、林道遠、靜香、宇風、葉家妤、胡藝芬、周子寒等多位藝人星友登台，吳東諺、白家綺夫妻檔擔任主持人，以輕鬆真誠的方式分享人生轉折與成長故事，讓台下觀眾在笑聲與安靜聆聽之間，自然產生共鳴。一開始，近50名藝人組合的聯合歌舞表演揭開序幕，讓人為之震撼，再加上多首經典曲目，全場一同陷入歡樂氣氛之中，接著來到原住民音樂段落，由五燈獎及六燈獎得主陳艾美、林照玉帶來純粹嗓音與節奏，為整場演出增添文化層次，楊蒨時也帶來經典英文歌曲，搭配「藝起發光」舞團精彩的現代舞呈現，叫台下觀眾目不轉睛。演出中段，由紀詠勳帶來扯鈴表演，高速旋轉的扯鈴搭配音樂節拍與舞台燈光，展現高度專注與技巧美感，台下驚呼聲與掌聲不斷，也為整場節目注入不同於歌唱的動態能量；最後，陳維齡師母分享2022年經歷的挫折，然而，在眾人和教會代禱之下，宋逸民、陳維齡感動落淚，一起吟誦感動與愛，象徵挺過每個人心中最黑暗的時期。