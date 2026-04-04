奇美食品幸福工廠「幸福吃到飽」只要每人158元，就享有包子、水餃等熟食通通無限吃。奇美食品表示，4月將升級為2.0版本，同樣158元還加碼更多樣化的港點及總舖師手路菜，招牌水餃變成「現煮一餃五吃」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
奇美食品提到，此次升級，同樣只要每人158元，就能享受熱騰騰的招牌甜鹹包子，及港式點心包含燒賣、珍珠丸，另多款風味餃子無限量供應，另外還有炒麵、職人關東煮，招牌麻辣鴨血等。奇美食品也推出國旅加碼優惠，凡持「奇美博物館埃及展」門票，可免費進入燒包形象館並兌換專屬紀念禮1份。

▲奇美食品幸福工廠的「幸福158元吃到飽」方案宣告升級，將有總舖師手路菜等多樣化菜色。（圖／取自奇美食品臉書）
▲奇美食品幸福工廠的「幸福158元吃到飽」方案宣告升級，將有總舖師手路菜等多樣化菜色。（圖／取自奇美食品臉書）
🟡「奇美食品幸福工廠」相關資訊：

餐費：
▪️身高141公分以上成人：158元
▪️身高110–140公分：118元
▪️身高81–100公分：68元
▪️80公分以下：免費

地址：台南市仁德區機場路1008號（台南航空站正對面）

電話：06-269-8588

台北新板希爾頓酒店每週一至週四午餐  推出999元「港點吃到飽」

台北新板希爾頓酒店整個4月每週一至週四午餐時段推出「港點吃到飽」活動，每位成人費用999+10%元、每位孩童499+10%元，菜色超過20道都無限供應，包括蜜汁叉燒、鹹魚雞粒炒飯、紅蘿蔔素絲捲、香煎臘味蘿蔔糕、黑金流沙包等。

▲台北新板希爾頓酒店每週一至週四午餐，推出999元「港點吃到飽」活動。（圖／新板希爾頓提供）
▲台北新板希爾頓酒店每週一至週四午餐，推出999元「港點吃到飽」活動。（圖／新板希爾頓提供）

相關新聞

快帶長輩吃buffet！149元起吃酒店早午餐　鮑魚粥、牛肉湯吃到飽

台北老爺酒店吃到飽下殺68折！每人1140元起　咖哩蟹、辣椒蝦任吃

泰市場推新菜！1380元起泰國蝦、脆皮燒肉吃到飽　雙人再折500元

兒童吃Buffet免費！全台10家飯店吃到飽兒童節優惠　最高賺近千元