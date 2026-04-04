奇美食品幸福工廠「幸福吃到飽」只要每人158元，就享有包子、水餃等熟食通通無限吃。奇美食品表示，4月將升級為2.0版本，同樣158元還加碼更多樣化的港點及總舖師手路菜，招牌水餃變成「現煮一餃五吃」。
奇美食品提到，此次升級，同樣只要每人158元，就能享受熱騰騰的招牌甜鹹包子，及港式點心包含燒賣、珍珠丸，另多款風味餃子無限量供應，另外還有炒麵、職人關東煮，招牌麻辣鴨血等。奇美食品也推出國旅加碼優惠，凡持「奇美博物館埃及展」門票，可免費進入燒包形象館並兌換專屬紀念禮1份。
🟡「奇美食品幸福工廠」相關資訊：
餐費：
▪️身高141公分以上成人：158元
▪️身高110–140公分：118元
▪️身高81–100公分：68元
▪️80公分以下：免費
地址：台南市仁德區機場路1008號（台南航空站正對面）
電話：06-269-8588
台北新板希爾頓酒店每週一至週四午餐 推出999元「港點吃到飽」
台北新板希爾頓酒店整個4月每週一至週四午餐時段推出「港點吃到飽」活動，每位成人費用999+10%元、每位孩童499+10%元，菜色超過20道都無限供應，包括蜜汁叉燒、鹹魚雞粒炒飯、紅蘿蔔素絲捲、香煎臘味蘿蔔糕、黑金流沙包等。
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餐費：
▪️身高141公分以上成人：158元
▪️身高110–140公分：118元
▪️身高81–100公分：68元
▪️80公分以下：免費
地址：台南市仁德區機場路1008號（台南航空站正對面）
電話：06-269-8588
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台北新板希爾頓酒店整個4月每週一至週四午餐時段推出「港點吃到飽」活動，每位成人費用999+10%元、每位孩童499+10%元，菜色超過20道都無限供應，包括蜜汁叉燒、鹹魚雞粒炒飯、紅蘿蔔素絲捲、香煎臘味蘿蔔糕、黑金流沙包等。