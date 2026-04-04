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從比較政治視角觀察，軍事威權國家能否成功邁向民主轉型，其核心變數不在於程序性的選舉，而是在於「文武關係」（Civil-Military Relations）」的系統性安排。2026年4月，緬甸軍事強人敏昂萊（Min Aung Hlaing）透過國會程序出任總統，這並非單純的職位更迭，而是緬甸軍方在經歷政變動盪後，試圖將軍事權力重新嵌入國家憲政框架的「再制度化」（Re-institutionalization）工程。這場政治戲碼揭示了一個冷峻的現實：當文武關係的結構性衝突未獲解決時，選舉僅是威權體制用以獲取合法性外衣的工具，而非民主轉型的起點。▪️文武關係：決定民主成敗的關鍵軍事威權體制國家的民主前景，本質上取決於「軍隊退場機制」與「文人統制原則」的建立。如果軍隊依然保留憲法保障的政治參與權、關鍵行政部門的控制權，以及對國家安全事務的最終否決權，那麼所謂的民主化充其量只是「受監護的民主」（Tutelary Democracy）。緬甸的悲劇根源，在於其政體設計始終未能將軍隊這股武裝力量有效納入文人指揮體系。2008年憲法所確立的二元權力結構——軍方保有25%國會席次並主導國防、內政與邊境事務——旨在確保軍方在任何政治變遷中均立於不敗之地。在這種結構性安排下，文人政府僅能在軍方劃定的邊界內運作。當文武關係無法實現體制化的重新對位時，民主轉型便會淪為一種脆弱的、隨時可能因軍方生存焦慮而崩塌的臨時狀態。▪️雙重困境：錯失的五年機會之窗2016至2021年，曾是緬甸最接近「文武共治」的契機，然而這扇民主之窗的關閉，反映了文人政府在治理能力與政治策略上的雙重困境。翁山蘇姬領導的全國民主聯盟（NLD），在選舉中固然展現了強大的象徵性的與動員力，但在選後的國家治理上卻明顯力有未逮。做為一個高度依賴領袖魅力的政黨，NLD缺乏成熟的技術官僚基礎與政策研發體系。當執政的合法性必須從「反抗威權」轉化為「有效治理」時，其行政效能的空洞化與對複雜族群衝突的無力感，進一步加劇了軍方對文人執政能力的質疑與排斥。更具爭議的是其對抗性的政治邏輯。文人政府試圖憑藉壓倒性的民意合法性，在體制外邊緣化軍方勢力，而非在體制內尋求一種穩定的權力共享機制。這種零和賽局的思考，忽視了威權轉型中「保證軍隊集團利益」的現實必要性。當軍事菁英感受到退場即意味著政治清算與生存威脅時，政變就成為其維護核心利益的理性選擇。▪️現實主義的歷史假說：軍文共治的制度契機若以極致的現實主義觀點回望，緬甸在2016年或許存在一條避開毀滅性衝突的第三條路。如果當時文人政府能展現更高的政治藝術，主動邀請總司令敏昂萊出任總統，以「虛位元首」的職稱換取軍隊對憲政改革的默許，或許能開啟一種階段性的軍文權力分享模式。這種安排雖不符合純粹的民主價值，卻可能在制度內安置軍方的政治野心，並為文官體系的成長爭取必要的緩衝空間。民主轉型從來不是一場純粹的道德聖戰，而是權力在不同集團間重新分配與妥協的動態過程。拒絕在程序中妥協，往往意味著必須在結果中承受體制的徹底斷裂。▪️脱下軍服的威權進化與再制度化如今，「敏昂萊總統」的就職，標誌著緬甸進入了威權體制最成熟、也最難撼動的形態：威權的法理化與制度化。透過形式上的選舉與職位轉換，軍方不再需要依賴粗糙的軍法統治，而是透過憲政職位確保其對國家命脈的長期壟斷。關注緬甸的我們應該體認到：民主不發生於投票的那一天，而發生於軍事武力被納入法治約束、權力真正受到限制的那一刻。在當前的緬甸，這場大選並非民主的黎明，而是威權體制在修正錯誤後，完成的一場更精準、更持久的權力校準。●作者：陳佩修／國立暨南國際大學東南亞學系終身特聘教授、東南亞研究中心主任，曾任職外交部●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com