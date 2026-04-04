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▲曾國城日前到雲林演講，他在古蹟抽菸的黑歷史再度被重提。（圖／翻攝自雲林縣政府勞動暨青年事務發展處）

▲曾國城（左）在古蹟抽菸一事，也曾被詹姆士（右）拿出來當面挖苦。（圖／詹姆士出走料理 八大電視YouTube）

資深男星曾國城過去被黃子佼爆料，在二級古蹟「中山堂」抽菸、喝酒，有損形象。此事後續變成網路熱梗，日前他到雲林縣政府演講時，也被台下觀眾當面提問：「為什麼要在古蹟抽菸？」曾國城當下表情有些錯愕，冷靜下來後，他喊冤解釋，自己當下點菸時，不知道所在地點是古蹟，結果被講得他好像故意挑古蹟抽菸一樣，曾國城因此插腰嘟嘴，裝可愛地說：「那就很冤枉喔」。曾國城上月28日到雲林縣政府舉辦的「青年名人講堂」演講，分享自己的創業故事，演講結束前，他特意開放讓台下觀眾舉手提問，想不到竟有一名女子不怕尷尬，當面問曾國城：「為什麼要在古蹟抽菸？」只見曾國城聽到問題後，當下有點錯愕，接著又回過神來，耐心回應該起爭議事件。曾國城表示，自己的菸癮並不大，偶爾才抽菸，坦言這又不是作奸犯科，所以並沒有想戒。曾國城話說到一半，還跟觀眾撒嬌賣萌，希望大家原諒，直呼：「」，幽默化解此事尷尬危機。他的高EQ反應也被網友讚爆，影片在Threads曝光後，吸引79萬人次觀看，大家也紛紛留言，「一個敢問、一個敢答，算高情商回覆了」、「原來要避免在古蹟抽菸的最好辦法，就是從此不再踏進古蹟」、「我覺得回答的很好欸」、「超好笑，有夠高情商的回話」。曾國城古蹟抽菸事件源於黃子佼在#MeToo風波爆發後，想拖大家下水，才刻意在直播時爆料此事。「古蹟抽菸」後來也成為網路熱梗，網友在網路上評論事件時，經常不分青紅皂白，就把罪名怪在曾國城身上，開玩笑調侃「誰叫他在古蹟抽菸」。就連名廚詹姆士也曾在節目《詹姆士出走料理》上，當面挖苦曾國城抽菸一事，讓觀眾笑翻。