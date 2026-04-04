我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨1日中常會通過「共用母雞」條款，開放6都參選人可以幫白營小雞站台，不過國民黨北市議員鍾小平、秦慧珠相繼針對民眾黨前主席柯文哲案開炮，引發外界質疑北市藍白合分裂。鍾小平今(4)日表示，他很大氣，為了擴大台北市長蔣萬安選票，幫白營小雞站台都沒意見。不過他也說，藍白合還是要進行，但跟黃國昌不跟柯文哲談。藍營北市松信議員秦慧珠日前開出黨內第一槍，直言柯文哲涉公益侵占、背信罪鐵證如山，「藍白合不一定要跟柯文哲」。不過同選區白營小雞許甫則說，北鍾小平並不能代表所謂的「藍白合作」，相信很多不管是藍營、白營的選民，都不認為鍾小平是藍白合作的風向跟指標。當初檢舉柯文哲的議員鍾小平今也說，藍白合還是要進行，但藍白合跟民眾黨主席黃國昌談不跟前主席柯文哲談，他支持秦慧珠的理論鍾小平要外界思考，泛綠已經快40%、泛藍只有30%，怎麼從中間選民跑到泛綠的拉回給泛藍，才有分庭抗禮之勢，怎麼把餅做大這才是比藍白合更重要的，「我是很大氣的，不管萬華、中正，吳怡萱競選總部成立，或為蔣萬安擴大選票幫「學姊」黃瀞瑩、許甫站台都沒意見，只要對藍白合促進好的良善的方向，都願意犧牲一些事情。」