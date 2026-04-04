蘋果在今年3月一口氣發布多款春季新品，其中最吸睛的，就是售價僅19900元，教育價甚至只要16900元，被譽為是殺手等級的全新筆電「MacBook Neo」，據了解，現在這款話題新品終於正式通過台灣NCC電檢，根據以往經驗，最快4月中會開賣，最慢則可能要等到5月初。
多款新品一併通過NCC電檢
根據NCC認證，蘋果筆電除了備受矚目的MacBook Neo之外，還包含了搭載M5 Pro與M5 Max晶片的MacBook Pro，以及M5版本的MacBook Air，幾乎整個MacBook新世代產品線都已經準備好登台，根據過往蘋果新品的開賣經驗來推估，這批MacBook系列最快有機會落在4月中旬開賣，最慢則可能等到5月初。不過實際販售時間，仍有待蘋果官方公告。
MacBook Neo超高CP值
在這波春季新品中，最讓果粉與消費者期待的，絕對是蘋果首款入門級筆電MacBook Neo。有別於以往Mac系列，MacBook Neo搭載了iPhone專用的A18 Pro晶片，定價跌破兩萬大關，起售價僅19900元，甚至比入門款手機iPhone 17e還要便宜；該機型主攻學生族群，若搭配教育專案，更只要16900元就能入手。
廖阿輝實測大讚「準備賣爆」
針對這款平價筆電，3C達人廖阿輝搶先從國外購入實測，並大讚這是「目前CP值最高的蘋果電腦，準備賣爆」！廖阿輝指出，雖然配備的是手機晶片，但實測跑分表現介於M1與M2晶片之間，日常開網頁、文書處理或輕度修圖都非常靈敏。
儘管CP值極高，但廖阿輝也提醒，MacBook Neo在功能與介面上砍掉不少。除了機身側邊僅剩兩個不同速度的USB-C孔、需自備USB Hub擴充外，巧控鍵盤也取消了背光設計，觸控板則改為傳統實體按壓設計，且原廠僅隨附20W低功率充電頭。廖阿輝建議，可多花約3000元升級至512GB版本，因為只有進階版本才具備Touch ID指紋辨識功能；至於需要開啟多個分頁或剪輯4K影片的重度使用者，則建議直接考慮MacBook Pro或Air。
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根據NCC認證，蘋果筆電除了備受矚目的MacBook Neo之外，還包含了搭載M5 Pro與M5 Max晶片的MacBook Pro，以及M5版本的MacBook Air，幾乎整個MacBook新世代產品線都已經準備好登台，根據過往蘋果新品的開賣經驗來推估，這批MacBook系列最快有機會落在4月中旬開賣，最慢則可能等到5月初。不過實際販售時間，仍有待蘋果官方公告。
MacBook Neo超高CP值
在這波春季新品中，最讓果粉與消費者期待的，絕對是蘋果首款入門級筆電MacBook Neo。有別於以往Mac系列，MacBook Neo搭載了iPhone專用的A18 Pro晶片，定價跌破兩萬大關，起售價僅19900元，甚至比入門款手機iPhone 17e還要便宜；該機型主攻學生族群，若搭配教育專案，更只要16900元就能入手。
廖阿輝實測大讚「準備賣爆」
針對這款平價筆電，3C達人廖阿輝搶先從國外購入實測，並大讚這是「目前CP值最高的蘋果電腦，準備賣爆」！廖阿輝指出，雖然配備的是手機晶片，但實測跑分表現介於M1與M2晶片之間，日常開網頁、文書處理或輕度修圖都非常靈敏。
儘管CP值極高，但廖阿輝也提醒，MacBook Neo在功能與介面上砍掉不少。除了機身側邊僅剩兩個不同速度的USB-C孔、需自備USB Hub擴充外，巧控鍵盤也取消了背光設計，觸控板則改為傳統實體按壓設計，且原廠僅隨附20W低功率充電頭。廖阿輝建議，可多花約3000元升級至512GB版本，因為只有進階版本才具備Touch ID指紋辨識功能；至於需要開啟多個分頁或剪輯4K影片的重度使用者，則建議直接考慮MacBook Pro或Air。