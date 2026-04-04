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民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，一審被判17年、褫奪公權6年，柯的太太陳佩琪昨指控，前總統蔡英文競選時的小豬撲滿是未成年給的，不用查嗎？對此，身為「小豬撲滿」的發起人的民進黨立委林俊憲今（4）日還原當年情況，指出當年未成年撲滿拍照留念後退回，成年人的捐款依法收受並申報；他也向陳佩琪喊話說，為什麼民進黨能照規矩走，偏偏只有你們的爛帳算不清？對於柯文哲的判決結果，陳佩琪昨天在臉書不滿發文說，「我們錢還在木可公司」，全被沒入，民進黨開的公司都結束了，政治獻金不但沒申報，且都不知道A到哪個人的口袋裡了，這樣卻都沒違法？北檢不用去查嗎？台灣人可以接受這種司法雙標嗎？她並稱，蔡英文第一次選總統時的小豬撲滿，內塞了滿滿的錢，聽說都是未成年的小孩給的，請問這些錢去哪裡了，北檢不用查嗎？「我們收受未成年的捐款被監察院罰了高額的罰款，是我們才要受罰，民進黨做的事情都不用？」對此，林俊憲表示，陳佩琪似乎對「小豬撲滿」產生了濃厚的興趣，甚至試圖以此指控當年民進黨的申報不實，身為「三隻小豬撲滿」的發起人，他必須出來言正視聽。林俊憲回憶，那天是蔡英文總統競選總部成立的造勢晚會，朋友的三胞胎孫子抱著撲滿來，說要「贊助」小英總統，當下他們很感念孩子們的心意，也一起拍照留念，隨後他就將撲滿原封不動送還朋友家裡，「因為我們很清楚，未成年人不得捐贈政治獻金」。「正是因為這段插曲，我才發起『三隻小豬』募款活動，歡迎所有支持者拿著撲滿來參與！」林俊憲提到，整個活動的原則很簡單，成年人的捐款依法收受並申報，未成年人的撲滿則拍照留念後退回，所有程序，都是依照《政治獻金法》辦理，沒有模糊空間，也沒有灰色地帶。林俊憲諷刺，當一位前黨主席的夫人，必須靠扭曲十多年前「三隻小豬」的故事，來替民眾黨的金流疑雲解套，甚至是混淆視聽，那民眾黨的格局，恐怕比撲滿的投幣口還要窄。林俊憲向陳佩琪呼籲，「我勸你們回去想想，一樣是選舉、一樣的政治獻金申報程序，為什麼民進黨能照規矩走，偏偏只有你們的爛帳算不清？」