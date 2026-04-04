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▲今（4）日受到鋒面通過影響，各地都有降雨狀況，尤其西半部有明顯降雨發生。（圖／中央氣象署提供）

▲今日整個西半部都有明顯降雨，縣市累積雨量最大的是苗栗三灣鄉361毫米。（圖／中央氣象署提供）

▲下周三（8日）之前各地白天高溫不會超過30度，受到東北季風增強影響，都是多雲的天氣型態。（圖／中央氣象署提供）

目前鋒面移動到偏南部的位置，南高屏已經開始有明顯降雨出現，不過中部以北雨緩是假象，目前台灣外海有對流正在逐漸形成，預估會在入夜後靠近台灣帶來下一波明顯降雨，尤其是中南部地區要留意大雨以及豪雨，若是鋒面靠近後發展成線狀對流，屆時降雨強度將直逼今晨的大豪雨等級。中央氣象署預報曾昭誠提到，今（4）日受到鋒面通過影響，各地都有降雨狀況，尤其西半部有明顯降雨發生，這波鋒面是從日本方面移入，一路往華南延伸，不過目前鋒面已經移動到比較偏南部的位置，南高屏逐漸有明顯降雨出現，中部以北稍微趨緩。不過中國廣東沿海一代，還有對流正在逐漸形成，稍晚往台灣移動後，，從下周三白天開始到下周日（12日）這段時間，天氣明顯回穩。曾昭誠提到，周日（4日）白天鋒面就會離開台灣，但由於水氣仍多，白天還是有降雨機會，不過跟今日相比雨勢明顯減緩，要留意的是下週一晚起又有鋒面生成，當鋒面靠近 台灣各地降雨機率增加，且下周一吹西南風，各沿海風浪會比較大。下周二（7日）鋒面通過台灣，雨勢明顯，不過到了下周三（8日）就會離開，下一波鋒面移動到偏北，台灣轉為偏南風天氣型態，下周四到下周六（11日），天氣回穩，都會是午後雷陣雨的天氣型態。今日整個西半部都有明顯降雨，縣市累積雨量最大的是苗栗三灣鄉361毫米，新竹縣外埔鄉297毫米，台中市和平區208毫米，瞬間大雨最大的地方，是在苗栗造橋鄉3小時內累積達275毫米雨量，已超過「大豪雨」3小時200毫米的標準，新竹、台中、彰化也達到豪雨等級降雨。未來一周溫度方面，下周三（8日）之前各地白天高溫不會超過30度，受到東北季風增強影響，都是多雲的天氣型態，不過降溫不明顯，只有北部清晨探18度至20度，白天溫度回升到25度左右，下周四到下周六（11日）有機會到30度，南部溫度會更高。