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▲。（圖／翻攝自中央氣象署）

氣象署示警，鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署15時25分發布「豪雨特報」苗栗縣已有局部短延時大豪雨發生，今（4）日新竹縣、苗栗縣及臺中市山區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹市、中南部地區及新北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。⚠️影響時間：4日上午至4日晚上豪雨：新竹縣、苗栗縣、臺中市山區大雨：新北市山區、桃園市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區氣象署表示，今（4）日鋒面影響，天氣不穩定，西半部有陣雨或雷雨，東半部也陸續有局部短暫陣雨或雷雨，清晨新竹至臺中地區已有豪雨等級以上的降雨發生，尤其苗栗局部地區有時雨量超過100毫米的劇烈降雨發生，3小時雨量並超過200毫米，並伴隨著雷電及強陣風，劇烈天氣發生時請注意安全、避免外出，低窪地區慎防積淹水。整體來說，西半部下雨時間長，雨區範圍廣，容易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，對流發展旺盛時請留意雷擊、強陣風；由於降雨明顯，中部以北及東北部天氣較涼，白天高溫約23到35度，其他地區高溫也會下降些，約26到30度，至於各地低溫約10到23度。