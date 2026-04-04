南韓情侶檔IU與李鐘碩在2022年底公開認愛，至今已穩定交往4年，但網路上經常出現關於兩人分手的消息，昨（3）日祕魯媒體《Full Korea》更直接稱兩人因行程繁忙，加上各自事業安排不同，已經分手了。該報導曝光後引發熱議，但目前雙方經紀公司都未回應，加上也沒有任何韓媒報導，粉絲因此猜測又是烏龍傳聞、可信度不高。
IU、李鐘碩又被傳分手！外媒爆料2原因導致情變
《Full Korea》昨日在社群發文稱IU與李鐘碩已經分手，「由於兩人日益繁忙的行程和各自的事業安排，分手是雙方共同的決定。儘管分手，他們仍將保持相互尊重和支持的專業關係。」這篇貼文立刻掀起台灣、中國等地的粉絲關注，好奇兩人是否情變。
目前韓國媒體沒有出現任何相關報導，因此粉絲普遍認為這消息的可信度不高，更紛紛留言，「分手都被傳幾次了，放過他們吧」、「有時候真的很好奇，這些人到底從哪知道人家分手的，還講的跟真的一樣」、「到底都是誰在造謠啊？愚人節都過了，不要鬧了好嗎」、「說真的，分不分手也不關我們的事，關注作品比較實在吧」。
IU新劇搭上邊佑錫！愚人節假喜帖逗樂觀眾
另外，也有粉絲認為這個分手消息是為了替IU 4月10日開播的新劇《21世紀大君夫人》炒熱度；IU在劇中飾演財閥千金，和身分尊貴的皇子邊佑錫假結婚、各取所需。他們在愚人節時，還特地上傳結婚喜帖，用這種幽默方式宣傳新劇，引發高度關注。
IU、李鐘碩被傳分手非首次！去年友人才幫澄清
而關於IU、李鐘碩分手一事，去年5月也曾傳出過；因IU過生日時，沒分享和李鐘碩一起慶生的照片，就被猜測已經分手。韓媒《OSEN》因此訪問IU與李鐘碩的共同好友，當時好友明確表示，兩人還在交往中，替IU和李鐘碩破除分手謠言，想不到才過幾個月時間，類似傳聞又再度出現，想必兩人也很無奈。
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《Full Korea》昨日在社群發文稱IU與李鐘碩已經分手，「由於兩人日益繁忙的行程和各自的事業安排，分手是雙方共同的決定。儘管分手，他們仍將保持相互尊重和支持的專業關係。」這篇貼文立刻掀起台灣、中國等地的粉絲關注，好奇兩人是否情變。
目前韓國媒體沒有出現任何相關報導，因此粉絲普遍認為這消息的可信度不高，更紛紛留言，「分手都被傳幾次了，放過他們吧」、「有時候真的很好奇，這些人到底從哪知道人家分手的，還講的跟真的一樣」、「到底都是誰在造謠啊？愚人節都過了，不要鬧了好嗎」、「說真的，分不分手也不關我們的事，關注作品比較實在吧」。
另外，也有粉絲認為這個分手消息是為了替IU 4月10日開播的新劇《21世紀大君夫人》炒熱度；IU在劇中飾演財閥千金，和身分尊貴的皇子邊佑錫假結婚、各取所需。他們在愚人節時，還特地上傳結婚喜帖，用這種幽默方式宣傳新劇，引發高度關注。
而關於IU、李鐘碩分手一事，去年5月也曾傳出過；因IU過生日時，沒分享和李鐘碩一起慶生的照片，就被猜測已經分手。韓媒《OSEN》因此訪問IU與李鐘碩的共同好友，當時好友明確表示，兩人還在交往中，替IU和李鐘碩破除分手謠言，想不到才過幾個月時間，類似傳聞又再度出現，想必兩人也很無奈。