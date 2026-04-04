強烈鋒面今（ 4 ）日狂炸中台灣，苗栗與台中多處因暴雨傳出汽車受困泥水的災情。然而，這場致災性豪雨對全台水庫而言卻是「旱澇兩樣情」。根據水利署最新數據，苗栗明德水庫蓄水率已飆破 92%，逼近全滿；但供應竹苗與台中命脈的寶二、鯉魚潭、曾文等三座指標水庫，蓄水率仍低於 3 成，水情依舊極度危險。

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回顧 3/24 水情：新竹、台中仍處於警戒燈號

即便今日暴雨灌頂，但民眾仍不能掉以輕心。水利署早在 3 月 24 日便已調升水情燈號：

  • 新竹地區：掛起「減壓供水」黃燈。
  • 台中地區：維持「水情提醒」綠燈。
主因在於今日降雨多集中在平地，導致市區淹水，但山區集水區入流量仍未達解除旱象的標準。這也解釋了為何一邊在救泡水車，另一邊政府仍在積極抗旱。

▲別被暴雨騙了，抗旱警報尚未解除！ 水利署於 3 月 24 日發布之最新水情燈號顯示，新竹地區仍為減壓供水「黃燈」、台中地區為水情提醒「綠燈」。即便今日（4/4）中台灣暴雨成災，但指標水庫尚未喝飽，節水仍是當務之急。（圖／翻攝自經濟部水利署wra.gov.tw）
▲別被暴雨騙了，抗旱警報尚未解除！ 水利署於 3 月 24 日發布之最新水情燈號顯示，新竹地區仍為減壓供水「黃燈」、台中地區為水情提醒「綠燈」。即便今日（4/4）中台灣暴雨成災，但指標水庫尚未喝飽，節水仍是當務之急。（圖／翻攝自經濟部水利署wra.gov.tw）
📊 最新蓄水量排名：明德快全滿、曾文最乾渴

根據 4 月 4 日下午 15:00 最新即時水情，全台指標水庫蓄水量排名呈現強烈對比：

  1. 明德水庫（苗栗）：92.12%（逼近滿水位，留意洩洪預警）。
  2. 翡翠水庫（台北）：86.74%（水情穩定）。
  3. 德基水庫（台中）：55.91%（穩定回升）。
  4. 【危險 1】鯉魚潭水庫（苗栗/台中）：28.95%（低於 3 成）。
  5. 【危險 2】寶山第二水庫（新竹）：24.03%（極度乾渴）。
  6. 【危險 3】曾文水庫（嘉義/台南）：22.65%（全台最低）。
陸空聯合出擊！水利署全力啟動增雨作業

為了替瀕臨渴水的指標水庫「止渴」，水利署近日密切監控雲系動態，罕見啟動「四合一」陸空聯合人工增雨作業。

水利署說明，作業團隊不僅在地面燃放焰劑，更出動無人機吊掛焰柱、發射高空焰彈，甚至協請國防部空軍實施空中增雨。這種「陸空夾擊」的方式，就是為了精準掌握鋒面過境的含水量，力求將每一滴珍貴的雨水都留存在集水區內。

▲精準催雨，力抗旱象！ 水利署近日頻繁啟動人工增雨作業，透過發射 500 公尺高空焰彈及無人機陸空夾擊，趁鋒面過境將雨水精準留在水庫集水區，全力替乾渴的指標水庫補水。（圖／水利署提供wra.gov.tw）
▲精準催雨，力抗旱象！ 水利署近日頻繁啟動人工增雨作業，透過發射 500 公尺高空焰彈及無人機陸空夾擊，趁鋒面過境將雨水精準留在水庫集水區，全力替乾渴的指標水庫補水。（圖／水利署提供wra.gov.tw）
專家提醒：雨下在平地，節約用水仍是關鍵

雖然這波豪雨讓不少民眾感覺「不缺水了」，但數據會說話！由於今日雨勢多落在市區（甚至造成淹水），指標性的寶二與鯉魚潭水庫入流量仍不足以解除警報。水利署提醒，面對 2026 年春季以來的水情壓力，大家在關注淹水災情的同時，日常生活仍請務必「節約用水」。畢竟要等到水情燈號正式「轉綠」，還需要更多有效降雨進帳。


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