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民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案一審遭判17年有期徒刑，妻子陳佩琪昨 （3）日在臉書表示「我們的錢還在木可公司內，全被沒入」，結果引發輿論譁然，不少網友質疑是「自證己罪」，認為是間接承認了柯文哲與木可公司之間有資金往來，陳佩琪今（4）日再度發長文反擊，痛批網軍與青鳥在大興文字獄，更直接對槓司法與檢調。針對「我們的錢」這句話引發的軒然大波，陳佩琪質問青鳥、檢察官與法官的邏輯到底是什麼？她怒嗆，賣競選小物賺來的錢，若不是屬於候選人的，那請問當初檢方在求刑、法官在判柯文哲什麼「鳥事」？她解釋「我們的錢」指的就是木可公司販售小物的收入，這種商業模式在政壇早有先例，不應被扭曲為犯罪行為，直言這完全是成王敗寇的政治迫害。陳佩琪表示，木可公司的經營模式完全是比照過去的「扁帽工廠」、「小英商號」及「賴桑小舖」，質疑為何同樣是賣東西賺錢，民進黨的政治人物都沒事，唯獨柯文哲要坐牢？她諷刺向蔡英文團隊喊話，要求對方公開「小英商號」的收支明細範本，好讓她參考如何申報。她強調，木可公司的錢目前都還在裡面，只要能比照辦理趕快申報，或許就能讓柯文哲免於牢獄之災。