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▲俞承豪（右）聽到羅PD心聲後，立刻靈魂拷問：「你是想當女偶像喔？」 。（圖／YT @十五夜頻道）

韓國知名製作人羅暎錫（羅PD）近日在綜藝節目中坦言，非常羨慕IVE成員安兪真在舞台上的帥氣模樣，更幻想如果自己也具備那樣的才華一定非常酷。不料此番感言竟遭到一旁的男星俞承豪無情吐槽：「你是想當女偶像喔？」節目組隨後更貼心地加碼奉上羅PD的「AI女偶像合成照」，笑翻全網。諧星李恩智在主持的新網路節目《李恩智的一步一步》中，和演員俞承豪、諧星柳炳宰以及金牌製作人羅PD齊聚一堂。羅PD在對話中表示，看到能在短時間內非常帥氣地展現自己的人都很佩服，隨後舉例：「當在演唱會上看到像兪真（IVE成員安俞真）這樣的孩子時，真的覺得太帥了！如果我有這樣的能力、也能像他們那樣的話，那該有多酷呀！」正當羅PD沉浸在對舞台魅力的嚮往時，坐在旁邊的俞承豪冷不防地拋出一句：「你是想當女偶像喔？」這句突如其來的直球吐槽讓羅PD瞬間語塞，現場笑聲不斷。有趣的是，製作單位也沒有放過羅PD，還非常貼心地利用AI技術，合成了一張「羅PD版女偶像照」。照片中羅PD戴著精緻耳環與頸鏈，配上標準的愛豆妝容，違和卻又莫名的亮眼。事實上，羅PD雖然身為幕後製作人，卻一直對偶像文化充滿熱忱與崇拜。他曾公開表示想跟 WINNER 成員宋旻浩一起去夜店感受氣氛，也曾在自己的個人見面會上，認真挑戰過多首當紅偶像的舞蹈。對於羅PD這種雖然是製作人，卻有一顆偶像心的可愛反差，觀眾們早已習以為常，甚至戲稱他就是綜藝界的頂流偶像！而羅PD對安兪真的疼愛更是眾所皆知，自從在《地球娛樂室》合作後，兩人的父女情誼深受觀眾喜愛。而安兪真所屬的超人氣女團IVE，演藝事業也正攀上新高峰。IVE即將於今年9月來台，登上台北小巨蛋舉行世界巡迴演唱會，門票開賣即秒殺，展現了她們在台灣的超高人氣。