《CNN》報導指出，面對中國日益增長的軍事威脅，台灣已增加國防開支、延長義務役役期，並增加軍事演習頻率，展現出抵抗可能入侵的決心。然而，在此同時，有些民眾卻在做不同的打算，正在準備「逃離台灣」。
《CNN》今（4）日以「當台灣加強防禦中國之際，有一些人正在準備逃亡計畫」（As Taiwan steels its defenses against China, some are hatching escape plans）為題，分析台灣民間的現狀。51歲的葉先生向《CNN》表示，三年前他決定在新加坡開設銀行帳戶，並將五分之一的資產轉移到海外。隨後他申請土耳其公民身份，在九個月後成功為自己和妻子取得第二本護照。葉先生認為，如果台灣遭受攻擊，他就能動用緊急資金，並利用土耳其護照自由旅行。在台北從事金融業的葉先生表示，「這種可能性雖然不高，但一旦發生，損失將極其巨大，所以我覺得應該要有備案」。
隨著美國在中東陷入不斷升級的衝突，葉先生直言，全球對後續影響的不確定性，進一步動搖了他對現存國際秩序的信心，「我們正看到單極世界開始崩解，沒有任何一個大國能夠完全主導局勢」。葉先生說，「基本上我的想法是，如果我要出國，就需要錢和護照。除此之外的事情，就不在我的控制範圍內了」。
兩岸關係持續緊張
台灣數十年來一直存在與中國發生軍事衝突的可能性。但在習近平領導下，北京如今更強硬地主張對台灣的主權，透過實彈演習和模擬封鎖來威懾「台獨分裂勢力」。為了應對可能發生的軍事衝突，一些台灣人開始學習急救和射擊等技能，也有民防團體提供緊急應變訓練。另一方面，移民顧問表示，政治不確定性已促使更多人詢問移民海外的事宜。
在曼谷工作的台灣房地產經紀人賴先生表示，對國內與國際政治的悲觀情緒，是越來越多台灣人在泰國購置房產的原因之一。賴先生說他的公司正積極增加人手，以應付大量增加的詢問量，其中估計有70％來自對地緣政治局勢感到憂心的台灣人。賴先生說，「現在我在台灣的朋友常告訴我，他們有很強烈的感覺，覺得自己的國家快要保不住了」。
67歲的退休人士郭先生，十年前開始在柬埔寨購置房產，起初是投資，後來則是作為預防與中國發生衝突的保障。郭先生認為，兩岸統一問題在習近平任內勢必會解決，但他擔心習近平會採取更激進的方式，例如封鎖或入侵，因為北京與台灣執政的民進黨關係已持續惡化。雖然他是家族中唯一持有柬埔寨護照的人，但他希望其他家人能在逃離時取得臨時簽證，或提前申請其他國家的護照。郭先生說，「只要能出來，就有時間觀察局勢、等待結果。不管誰贏誰輸，如果贏家對我們有善意，我們慢慢就會找到機會回去」。
是戰還是逃？
國防專家人士指出，從俄烏戰爭的先例來看，台灣最大的啟示之一就是，民間防禦意願的高低，對國家安全至關重要。南阿拉巴馬大學政治學系助理教授吳冠昇（Charles Wu）表示，「這不僅是國內議題，也會帶來國際後果。如果中國現在看到台灣人基本上已經放棄抵抗的意志，那麼入侵可能就變得沒有必要了。他們或許可以直接買下台灣」。吳冠昇認為，台灣人願意戰鬥還是選擇逃離，可能會大幅影響中國和美國的對台政策。
然而，要判斷究竟有多少比例的民眾會留下來戰鬥，其實非常困難。目前關於取得第二本護照或在海外開設銀行帳戶的人數，並沒有全面的統計數據。民調結果也會因調查方法、以及民眾對台灣自身防衛能力或美國軍事支援的信心程度，而出現很大差異。
在2025年由杜克大學進行的一項民意調查結果顯示，37％的台灣人表示會「順其自然」，17％受訪者說會支持政府的決定，11％受訪者表示會逃離台灣，20％受訪者說會起身抵抗或加入軍隊。
準備移民計劃是為了尋找安全感
台灣目前還沒有出現大規模移民潮，但有移民顧問表示，台灣人正在尋求一種安全感。大都會國際移民事業有限公司總經理江先生指出，二十年前客戶多希望移民至英語系國家，但在過去五年來，越來越多人選擇透過投資移民取得國籍，目的地包括聖露西亞、萬那杜及阿拉伯聯合大公國等。江先生說，「以前談移民，目標是拿到美國綠卡或加拿大楓葉卡；現在大家的目標是分散風險、分散資產、讓身份多元化」。
路比國際移民顧問有限公司經理林先生則表示，雖然因地緣政治擔憂而來的詢問在過去兩年翻倍，但一旦真的發生衝突，想要離開並不容易。林先生說，「大家都想在事情發生時，拿到一本快速護照。但如果真的出事，你可能連飛機都上不了，還是需要某種程度的軍事援助」。
海外留學顧問的張小姐則說，這種擔憂讓馬來西亞成為台灣人留學的新選項。張小姐表示，「如果發生戰爭，第一個被炸的地方就是機場吧？但馬來西亞可以搭船抵達」。
33歲的陳小姐5年前從美國南加大取得碩士學位，之後就一直在尋找移民美國的機會。去年，陳小姐同為台灣人的丈夫取得在美國工作簽證，夫妻兩人一起搬到舊金山，陳小姐也拿到工作簽證。陳小姐說，「我不想冒可能成為中國人的任何風險，那對我來說會是最糟糕的狀況」。
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隨著美國在中東陷入不斷升級的衝突，葉先生直言，全球對後續影響的不確定性，進一步動搖了他對現存國際秩序的信心，「我們正看到單極世界開始崩解，沒有任何一個大國能夠完全主導局勢」。葉先生說，「基本上我的想法是，如果我要出國，就需要錢和護照。除此之外的事情，就不在我的控制範圍內了」。
兩岸關係持續緊張
台灣數十年來一直存在與中國發生軍事衝突的可能性。但在習近平領導下，北京如今更強硬地主張對台灣的主權，透過實彈演習和模擬封鎖來威懾「台獨分裂勢力」。為了應對可能發生的軍事衝突，一些台灣人開始學習急救和射擊等技能，也有民防團體提供緊急應變訓練。另一方面，移民顧問表示，政治不確定性已促使更多人詢問移民海外的事宜。
在曼谷工作的台灣房地產經紀人賴先生表示，對國內與國際政治的悲觀情緒，是越來越多台灣人在泰國購置房產的原因之一。賴先生說他的公司正積極增加人手，以應付大量增加的詢問量，其中估計有70％來自對地緣政治局勢感到憂心的台灣人。賴先生說，「現在我在台灣的朋友常告訴我，他們有很強烈的感覺，覺得自己的國家快要保不住了」。
67歲的退休人士郭先生，十年前開始在柬埔寨購置房產，起初是投資，後來則是作為預防與中國發生衝突的保障。郭先生認為，兩岸統一問題在習近平任內勢必會解決，但他擔心習近平會採取更激進的方式，例如封鎖或入侵，因為北京與台灣執政的民進黨關係已持續惡化。雖然他是家族中唯一持有柬埔寨護照的人，但他希望其他家人能在逃離時取得臨時簽證，或提前申請其他國家的護照。郭先生說，「只要能出來，就有時間觀察局勢、等待結果。不管誰贏誰輸，如果贏家對我們有善意，我們慢慢就會找到機會回去」。
是戰還是逃？
國防專家人士指出，從俄烏戰爭的先例來看，台灣最大的啟示之一就是，民間防禦意願的高低，對國家安全至關重要。南阿拉巴馬大學政治學系助理教授吳冠昇（Charles Wu）表示，「這不僅是國內議題，也會帶來國際後果。如果中國現在看到台灣人基本上已經放棄抵抗的意志，那麼入侵可能就變得沒有必要了。他們或許可以直接買下台灣」。吳冠昇認為，台灣人願意戰鬥還是選擇逃離，可能會大幅影響中國和美國的對台政策。
然而，要判斷究竟有多少比例的民眾會留下來戰鬥，其實非常困難。目前關於取得第二本護照或在海外開設銀行帳戶的人數，並沒有全面的統計數據。民調結果也會因調查方法、以及民眾對台灣自身防衛能力或美國軍事支援的信心程度，而出現很大差異。
在2025年由杜克大學進行的一項民意調查結果顯示，37％的台灣人表示會「順其自然」，17％受訪者說會支持政府的決定，11％受訪者表示會逃離台灣，20％受訪者說會起身抵抗或加入軍隊。
準備移民計劃是為了尋找安全感
台灣目前還沒有出現大規模移民潮，但有移民顧問表示，台灣人正在尋求一種安全感。大都會國際移民事業有限公司總經理江先生指出，二十年前客戶多希望移民至英語系國家，但在過去五年來，越來越多人選擇透過投資移民取得國籍，目的地包括聖露西亞、萬那杜及阿拉伯聯合大公國等。江先生說，「以前談移民，目標是拿到美國綠卡或加拿大楓葉卡；現在大家的目標是分散風險、分散資產、讓身份多元化」。
路比國際移民顧問有限公司經理林先生則表示，雖然因地緣政治擔憂而來的詢問在過去兩年翻倍，但一旦真的發生衝突，想要離開並不容易。林先生說，「大家都想在事情發生時，拿到一本快速護照。但如果真的出事，你可能連飛機都上不了，還是需要某種程度的軍事援助」。
海外留學顧問的張小姐則說，這種擔憂讓馬來西亞成為台灣人留學的新選項。張小姐表示，「如果發生戰爭，第一個被炸的地方就是機場吧？但馬來西亞可以搭船抵達」。
33歲的陳小姐5年前從美國南加大取得碩士學位，之後就一直在尋找移民美國的機會。去年，陳小姐同為台灣人的丈夫取得在美國工作簽證，夫妻兩人一起搬到舊金山，陳小姐也拿到工作簽證。陳小姐說，「我不想冒可能成為中國人的任何風險，那對我來說會是最糟糕的狀況」。