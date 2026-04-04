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▲蕭美琴分享她親手勾毛線被送同仁愛女。（圖／蕭美琴臉書）

今（4）日是兒童節，副總統蕭美琴分享，為了慶祝辦公室同仁喜獲愛女，他花費數月親手鉤織毛線被子做為賀禮，並自嘲，因為在棒球經典賽（WBC）期間趕工完成，心情隨賽事起伏，導致成品凹凸不平還有小洞；她也說，政府用擴大支持托育以及各種育兒津貼來協助育兒家庭，而他會繼續為團隊的同仁加上這個手作的溫暖鼓勵，願每個小孩都能健康快樂的長大。蕭美琴在社群平台分享，辦公室同仁前幾個禮拜生了可愛的小女兒，他為此花了好幾個月的時間親手勾織了毛線被子送對方，期間為了趕工趕進度，一邊看棒球經典賽一邊做，所以被子凹凸不平還有小洞，因勾毛線的雙手有緊張的情緒也有快樂的喝采，而且勾到最後同款毛線不夠，缺角只好用別的顏色來完成。「被子雖然不完美，但看到成品上那雙可愛的小腳腳，是會讓人滿意微笑的！」蕭美琴提到，做嬰兒被的傳統來自他外婆，其孫子們包括他都有，而他老了也發現勾毛線這件事有點療癒，尤其能在焦躁不安時找到規律，或睡不著時是個放空安穩的出口。蕭美琴說，之前任職美國期間，代表處同仁總共生了五個小孩，每一個都有拿到，雖然也包括因忙碌而延誤了半年的，成為一個老闆鼓勵大家的傳統，回到台灣，員工和警衛室的隨扈結婚生子也獲得了鼓勵。蕭美琴表示，今天是兒童節，養育子女不簡單，政府用擴大支持托育以及各種育兒津貼來協助育兒家庭，而他會繼續為團隊的同仁加上這個手作的溫暖鼓勵，願每個小孩都能健康快樂的長大。