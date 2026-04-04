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台積電目前產能達到極限，已是嚴重「供不應求」狀態。外媒報導，尤其台積電3奈米製程產能嚴重吃緊，迫使其最大客戶輝達調整產量，降低其新一代AI加速器旗艦GPU Rubin Ultra的生產，同時增加前一代採用4奈米製程的Blackwell產量，Rubin Ultra預定2027年下半年推出。韓國媒體「朝鮮日報」報導，台積電3奈米先進製程供不應求，導致部分客戶產能排隊延至未來數年。由於客戶需求集中在先進AI與高階行動處理器等高附加值晶片，使台積電現有3奈米產能難以因應市場需求快速擴張。市場研究報告亦指出，台積電3奈米家族製程已被主要大客戶預訂至2028年，短期內擴產速度仍有限。業界人士透露，輝達計畫採用台積電3奈米製程量產Rubin Ultra，然而相較原量產計畫，輝達已降低量產規模，至於採用4奈米製程的Blackwell平台則提高生產。業界也認為，這種生產比重調整主要反映台積電3奈米製程的產能限制與交付壓力。即使台積電正積極擴大先進製程產能，包括在日本熊本未來啟動3奈米產線計畫，現階段仍面臨交付延遲的可能性。相較之下，Blackwell平台所用的4奈米產線相對容易安排，成為緩解短期供需壓力的選項。台積電3奈米製程產能緊張的狀況，也讓台積電的其他競爭對手有帶來代工業務的機會。報導指出，例如，三星電子在3奈米以下製程良率改善後，有望吸引部分產能需求，而AI產業整體的快速成長也推升對先進製程的需求水準。短期內，台積電仍維持主導地位，但產能瓶頸現實促使部分企業探索更多代工合作可能。