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▲ 煦英基金會的孩子回贈手作禮物給漢來美食劉子銘總經理。（圖／高市府社會局提供）

▲ 主廚解說義式冰淇淋口味。（圖／高市府社會局提供）

提供偏鄉孩童美食體驗的機會，漢來美食股份有限公司於今（4）日邀請來自偏鄉地區的弱勢兒少與家庭共計50人，前往漢來美食旗下的「島語自助餐廳」參與下午茶公益饗宴。並透過星級餐飲體驗與食材教育，讓偏鄉孩子們不僅享用美食滿足味蕾，也能實際感受高雄在地企業落實企業社會責任的實質行動。高市府社會局表示，偏鄉地區因地理位置與經濟條件限制，孩子們平時鮮少有機會接觸、體驗都會區的餐飲服務。漢來美食長期關注高雄市弱勢族群，此次特別開放旗下頂級「島語自助餐廳」作為公益場域，提供高規格的餐飲服務。漢來美食西餐體系總經理劉子銘更化身為島語餐廳的美食導師，現場介紹台灣四季食材的來源地與美饌展現方式，帶領兒少認識餐飲文化的豐富性，將美食饗宴轉化為一場感官視野的啟發教育。家住六龜的小華非常期待能到島語餐廳吃大餐，特別跟社工老師說「我要準備我挑的咖啡豆烘成的龜咖啡，來謝謝漢來美食的叔叔阿姨」。育幼院的社工和生輔老師們帶著孩子們一起用院內種植的茶樹製作的手工皂，及在木工課製作的原木托盤-龜板，把育幼院大小朋友滿滿的感謝帶到漢來美食。社會局長蔡宛芬表示，這份來自社會企業的溫暖，是社會局關懷弱勢家庭的重要助力，今天的美食饗宴也成為偏鄉孩子難忘的體驗，今天活動不僅是兒童節的一個活動，更是「公私協力」的成功典範。