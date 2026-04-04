我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新北市長參選人李四川臉書大頭貼，扛鐵鎚的主視覺畫面，遭部分網友質疑抄襲鄭運鵬2022年參選桃園市長的照片。鄭運鵬在社群平台表示，李四川只是表達四年前對他的支持。對此，臉書粉專「風向123事」發文狂酸民進黨「神邏輯」，並指出李四川早在2020年擔任高雄市副市長期間，臉書粉絲專頁就已命名為「李四川Hammer Li」，若要深究「鐵鎚梗」的來源，2022年才擺拍的鄭運鵬才是抄襲李四川。粉專指出，李四川「鐵鎚」的形象源自於在公職生涯的深耕，早在高雄市府時期，媒體與團隊便已習慣稱呼他「川伯」，並以鐵鎚象徵務實、做事的風格。粉專質疑，民進黨以2022年的照片指控2020年就已使用該標籤的李四川抄襲，根本是「後輩喊抓前輩」，這叫「時空錯亂的政治碰瓷。」粉專強調，李四川的形象是靠工地流汗累積而來，不是靠進攝影棚擺拍出來的，包括在新北推動三環三線與淡江大橋、在高雄落實路平燈亮水溝通，以及在台北啟動大巨蛋並吸引輝達（NVIDIA）進駐。呼籲民進黨應面對現實，李四川用行動證明自己才是真正揮舞鐵鎚、把城市打造得更好的人，而非僅僅靠形象塑造。