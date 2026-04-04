我是廣告 請繼續往下閱讀

3月機車超罕見賣破7萬台！三陽市佔率仍突破42%

單月一共賣出7萬1015台，相較於2月份大幅成長58.5%，如果跟去年同期的成績相比的話，有著21.7%的進步。

▲最新3月機車銷售數字出爐，單月一共賣出7萬1015台，相較於2月份大幅成長58.5%，也比去年同期有21.7%的進步。（示意圖／shutterstock）

三陽「全新迪爵125」真的被打敗了！光陽「新K1 特仕版」車行老闆認賣超好

就是三陽「全新迪爵125」終於讓出冠軍寶座，由光陽「新K1 150特仕版」接手登頂

▲光陽新K1 特仕版上市後熱銷開出紅盤，三陽「全新迪爵125」終於在3月讓出冠軍寶座，由光陽「新K1 150特仕版」接手登頂。（圖/光陽提供）

配備上也給出中高階車款、同級距沒有的，顧客詢問度真的很高，如果是中長程通勤來騎，都蠻推薦可以入手，高CP值的配備真的也是賣得很不錯

▲光陽新K1 特仕版銷售超火熱，拿下3月熱門車款銷售排行冠軍，擠掉常勝軍三陽「全新迪爵125」，連機車行都掛出布條強力推銷。（圖/記者張嘉哲攝）

光陽「新K1 特仕版」優惠活動又延長！車子價格、特色、最新評價一次看

記者實際查看官網4月活動繼續延長，到4月底前購買，搭配汰舊換新，最低直購價只要60500元超狂！