過去三陽機車憑藉著全新迪爵125這台車，已經接棒光陽GP125「國民神車」的地位，在光陽跟三陽市佔率死亡交叉之後，光陽就一直沒有能與之抗衡的車種上市。然而根據最新3月機車銷售排行榜，光陽終於憑藉最新車款「新K1 特仕版」打敗三陽全新迪爵125，雖然短期可能還無法穩定衝擊冠軍寶座，但確實讓三陽地位遭到威脅，連機車行老闆都表示：「光陽這次新K1特仕版行銷有在拼！是真的賣得不錯。」
3月機車超罕見賣破7萬台！三陽市佔率仍突破42%
根據《U-Car》報導，最新3月機車銷售數字出爐，單月一共賣出7萬1015台，相較於2月份大幅成長58.5%，如果跟去年同期的成績相比的話，有著21.7%的進步。值得一提的是，上一次總市場單月銷售破7萬輛是在2024年9月份的時候，可以看出機車市場升溫不少，接下第二季表現令人期待。
而在市佔率前五名的部分，依舊是由三陽SYM拿下冠軍，單月賣出30400輛，市佔率42.8%；亞軍則是光陽，單月賣出18746輛，市佔率26.4%；季軍則是山葉，賣出13784輛，市佔率19.4%；第四名及第五名分別為「Gogoro（3024台/市佔率4.3%）」、「台鈴Suzuki/eReady（1940台/市佔率2.7%）。
三陽「全新迪爵125」真的被打敗了！光陽「新K1 特仕版」車行老闆認賣超好
至於熱銷車款前十名最大亮點，就是三陽「全新迪爵125」終於讓出冠軍寶座，由光陽「新K1 150特仕版」接手登頂，這台車從去年12月上市之後，先在1月新進榜空降第5名、2月銷量持續上升至第3名、3月就以超驚人5589輛直接變成冠軍銷售車輛。值得注意的是，上次三陽全新迪爵125被打下冠軍已經是2024年12月的事情，這項成績對光陽來說真的別具意義。
《NOWNEWS》記者也實際採訪機車行李老闆，他就透露：「光陽這次真的很拼，兩種版本125cc跟150cc都是均一價，新購汰舊換新只要60500，配備上也給出中高階車款、同級距沒有的，顧客詢問度真的很高，如果是中長程通勤來騎，都蠻推薦可以入手，高CP值的配備真的也是賣得很不錯，如果口碑行銷繼續這麼好，這輛車是有機會衝擊全新迪爵125的地位。」
光陽「新K1 特仕版」優惠活動又延長！車子價格、特色、最新評價一次看
而光陽打鐵趁熱，「新K1 特仕版」破天荒125cc、150cc兩種版本持續均一價活動在三月底結束後，記者實際查看官網4月活動繼續延長，到4月底前購買，搭配汰舊換新，最低直購價只要60500元超狂！車款配備搭載同級唯一標配「前後雙碟煞」與「雙槍後避震」；頭燈升級Class D飛利浦LED燈；儀表板採用全新智慧液晶螢幕；755mm親民低座高搭配38.6L超大車廂等。
不少最近購入「新K1 特仕版」的車主都表示「我自己選125cc的就很夠騎了，真的是光陽罕見神作了」、「我敢說這台是全新迪爵125現在最大勁敵了，CP值太高」、「6萬初頭可以買到150cc的車根本想都不敢想，俗又大碗非常好騎」、「這台有料，光陽定價也很有誠意，重新返回競爭行列很推薦」只能說，今年有了光陽這台神車加入，三陽是否還能保住年度熱銷車款冠軍寶座、光陽是否能帶動其他車款銷售，就讓我們繼續看第二季的表現囉！
資料來源：《U-Car》、光陽官網
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根據《U-Car》報導，最新3月機車銷售數字出爐，單月一共賣出7萬1015台，相較於2月份大幅成長58.5%，如果跟去年同期的成績相比的話，有著21.7%的進步。值得一提的是，上一次總市場單月銷售破7萬輛是在2024年9月份的時候，可以看出機車市場升溫不少，接下第二季表現令人期待。
而在市佔率前五名的部分，依舊是由三陽SYM拿下冠軍，單月賣出30400輛，市佔率42.8%；亞軍則是光陽，單月賣出18746輛，市佔率26.4%；季軍則是山葉，賣出13784輛，市佔率19.4%；第四名及第五名分別為「Gogoro（3024台/市佔率4.3%）」、「台鈴Suzuki/eReady（1940台/市佔率2.7%）。
至於熱銷車款前十名最大亮點，就是三陽「全新迪爵125」終於讓出冠軍寶座，由光陽「新K1 150特仕版」接手登頂，這台車從去年12月上市之後，先在1月新進榜空降第5名、2月銷量持續上升至第3名、3月就以超驚人5589輛直接變成冠軍銷售車輛。值得注意的是，上次三陽全新迪爵125被打下冠軍已經是2024年12月的事情，這項成績對光陽來說真的別具意義。
而光陽打鐵趁熱，「新K1 特仕版」破天荒125cc、150cc兩種版本持續均一價活動在三月底結束後，記者實際查看官網4月活動繼續延長，到4月底前購買，搭配汰舊換新，最低直購價只要60500元超狂！車款配備搭載同級唯一標配「前後雙碟煞」與「雙槍後避震」；頭燈升級Class D飛利浦LED燈；儀表板採用全新智慧液晶螢幕；755mm親民低座高搭配38.6L超大車廂等。