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▲李洪基第一次吃台灣辦桌，認真夾菜的模樣超可愛。（圖／Threads ＠i_bestbass授權）

韓國樂團 FTISLAND 主唱李洪基今（4）日於高雄流行音樂中心與好友李昇基合體開唱。向來熱愛台灣的他，每次都會走訪許多地方，這次他更是在演出前驚喜現身由粉絲自主舉辦的「花好月圓春酒宴」。原本只是粉絲間的有趣聚會，沒想到男主角李洪基一開席就突然闖入，甚至還坐下一起和在場232位粉絲一同用餐，瞬間變成大型寵粉現場，在場的粉絲都激動不已，直呼：「是和洪基一起吃過飯的關係了！」由於李洪基今日和李昇基一起在高雄開演唱會，同樣來到高雄的粉絲，發起了一場「花好月圓春酒宴」，租下高雄漢來大飯店金龍廳，席開22桌、找來232位粉絲共襄盛舉。現場佈置宛如正式喜宴，菜色更包含佛跳牆、米糕、海鮮羹等正宗辦桌料理。雖然只是粉絲間辦好玩的活動，但粉絲們還是有趁李洪基演出音樂劇時親手遞交邀請函，有空也會在社群軟體上發文標註、私訊他告知時間地點等等，沒想到這份誠意真的打動了李洪基，讓他決定親自到場巡視。根據主辦粉絲（i_bestbass）向《NOWNEWS今日新聞》透露，李洪基是在12點半左右、上第一道菜時就來到現場，並且真的坐下來一起品嚐辦桌料理。他入座先是調查了一下主辦是哪位粉絲，並一臉好奇地詢問：「為什麼要辦這個？」主辦粉絲調皮地回應：「好玩啊！」讓李洪基露出寵溺又無奈的笑容。令人感動的是，現場粉絲展現了高度素養，主動空出偶像身旁的座位，確保他能保有舒適的個人空間而不被包圍。開始享用後粉絲紛紛也用韓文詢問：「好吃嗎？」洪基則是點點頭，並且一臉超認真的夾菜，模樣相當可愛。不過根據主辦粉絲透露，洪基沒有吃到喜宴重點菜色「花好月圓（炸湯圓）」就走了，有點小小可惜！影片與照片在網路傳開後，網友紛紛留言表示：「不可能在台灣吃辦桌吧！」、「拜託台灣人追星就要追這種明星」。藝人與粉絲之間充滿信任的「雙向奔赴」，讓許多他團粉絲羨慕不已，認為這已超越了普通的追星關係，更像是認識多年的老友聚會，並且再次為韓星訪台寫下了難以超越的紀錄。