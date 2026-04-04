港星謝霆鋒與王菲雙雙離婚後，2014年破鏡重圓，上演世紀大復合，一路交往至今，已經在一起10年了。近日又有眼尖粉絲發現，謝霆鋒手上戴的卡地亞金手鐲其實就是他26年前與王菲初次交往的定情信物，想不到還留著，讓謝霆鋒被部分粉絲稱讚是浪漫的男人，但也有人為謝霆鋒的前妻張柏芝抱不平，留言狠酸：「所以張柏芝對他而言算什麼」、「張柏芝是被當冤種嗎？」
謝霆鋒戴26年前定情信物 低調放閃王菲
關鍵字「謝霆鋒戴與王菲26年前定情手鐲」今日衝上微博熱搜，博主「芒果撈小萌主」挖出多張謝霆鋒與王菲的照片，表示兩人26年前相戀買的情侶手環至今都還留著，昨（3）日謝霆鋒出席香港大學講座時，手上就戴著這個金手鐲，展現獨有的浪漫。
照片曝光後，粉絲看了紛紛留言，「霆鋒哥的專情讓人羨慕」、「謝霆鋒十幾年前的衣服都在穿呢，何況飾品」、「謝霆鋒真的好長情」。但也有另一派網友替張柏芝抱不平，認為謝霆鋒當初明明與王菲分手，改娶張柏芝，為何還把手鐲留著，「所以張柏芝對他而言算什麼」、「張柏芝是被當冤種嗎？」、「我替張柏芝感到不值」、「如果真的愛王菲，當初幹嘛娶張（柏芝）」。
鋒菲戀世紀大復合 張柏芝成單親媽惹心疼
回顧這段三角戀時間線，謝霆鋒2000年與王菲被拍到牽手照，但兩人交往2年後就分手，2003年曾短暫復合，但戀情半年後就告吹。隨後謝霆鋒因拍攝《無極》，與張柏芝擦出愛火，兩人2006年在菲律賓祕密結婚，並生下2子，但在陳冠希的豔照門爆發後，張柏芝的形象跌到谷底，夫妻關係也迎來冰點，最終在2011年離婚。謝霆鋒則於2014年與王菲復合，交往至今。
儘管張柏芝因為與陳冠希的往事遭到抨擊，但她作為2個孩子的母親，對小孩盡心盡力，因此謝霆鋒的爸爸謝賢也說張柏芝是他永遠的媳婦，她過去對於謝霆鋒的感情，也從未遭到質疑。反而是謝霆鋒留著信物加上復合王菲的舉動，讓外界認為他對張柏芝的愛不如對王菲的深，雙方粉絲多次因此在網路上爆發論戰。
資料來源：微博＠芒果撈小萌主
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關鍵字「謝霆鋒戴與王菲26年前定情手鐲」今日衝上微博熱搜，博主「芒果撈小萌主」挖出多張謝霆鋒與王菲的照片，表示兩人26年前相戀買的情侶手環至今都還留著，昨（3）日謝霆鋒出席香港大學講座時，手上就戴著這個金手鐲，展現獨有的浪漫。
照片曝光後，粉絲看了紛紛留言，「霆鋒哥的專情讓人羨慕」、「謝霆鋒十幾年前的衣服都在穿呢，何況飾品」、「謝霆鋒真的好長情」。但也有另一派網友替張柏芝抱不平，認為謝霆鋒當初明明與王菲分手，改娶張柏芝，為何還把手鐲留著，「所以張柏芝對他而言算什麼」、「張柏芝是被當冤種嗎？」、「我替張柏芝感到不值」、「如果真的愛王菲，當初幹嘛娶張（柏芝）」。
回顧這段三角戀時間線，謝霆鋒2000年與王菲被拍到牽手照，但兩人交往2年後就分手，2003年曾短暫復合，但戀情半年後就告吹。隨後謝霆鋒因拍攝《無極》，與張柏芝擦出愛火，兩人2006年在菲律賓祕密結婚，並生下2子，但在陳冠希的豔照門爆發後，張柏芝的形象跌到谷底，夫妻關係也迎來冰點，最終在2011年離婚。謝霆鋒則於2014年與王菲復合，交往至今。
儘管張柏芝因為與陳冠希的往事遭到抨擊，但她作為2個孩子的母親，對小孩盡心盡力，因此謝霆鋒的爸爸謝賢也說張柏芝是他永遠的媳婦，她過去對於謝霆鋒的感情，也從未遭到質疑。反而是謝霆鋒留著信物加上復合王菲的舉動，讓外界認為他對張柏芝的愛不如對王菲的深，雙方粉絲多次因此在網路上爆發論戰。