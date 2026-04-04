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▲從iPhone 17 Pro有彩度相當高的橘色後，有消息指出iPhone 18 Pro可能還會再有新色登場。(渲染圖，圖／翻攝 9to5Mac)

A20 Pro效能與續航升級

動態島可能變小

主鏡頭可變光圈成亮點

傳聞iPhone 18 Pro先發，標準版再延一年

▲有傳聞今年蘋果會縮小iPhone 17 Pro系列的動態島。（圖／取自X@Majin Bu）

蘋果下一代旗艦手機iPhone 18 Pro雖然尚未正式亮相，但市場爆料已持續升溫。綜合外媒與分析師消息，iPhone 18 Pro今年有望迎來多項關鍵升級，包括A20 Pro 2奈米晶片、縮小版動態島、可變光圈主鏡頭，甚至導入螢幕下Face ID設計，預料成為近年變動幅度相當大的一代Pro機型。蘋果新一代旗艦機iPhone 18 Pro傳聞持續浮上檯面，雖然距離正式發表還有一段時間，但目前外界普遍認為，這代Pro系列可能會在效能、外觀與相機三大面向同步進化。綜合《MacRumors》與《9to5Mac》等外媒整理，目前最受矚目的幾項升級，已經逐漸成形。目前最受關注的升級之一，就是iPhone 18 Pro預計搭載A20 Pro晶片。多方消息指出，這顆新晶片有望採用台積電首代2奈米製程，相較前代3奈米架構，可望帶來更好的效能表現與能源效率，也意味著續航、散熱與高負載運算能力都有望再往上推進。除了處理器外，記憶體規格也可能維持高檔配置。外媒引述分析師郭明錤說法，iPhone 18 Pro系列預計將配備12GB RAM，對Apple Intelligence、影像處理與多工表現都會更有幫助。外界另一個高度關注的變化，是iPhone 18 Pro正面開孔設計。近期消息顯示，蘋果可能把部分Face ID元件移到螢幕下方，讓動態島尺寸縮小，視覺上更接近全螢幕設計。9to5Mac指出，新一代動態島甚至可能縮小約35%。不過，螢幕下Face ID目前仍有不同版本說法，有外媒指出，iPhone 18 Pro可能進一步把Face ID藏到螢幕下，並將前鏡頭移到左上角位置；但最新傳聞則傾向認為，今年可能只會先縮小動態島，未必一次走到完全隱藏式設計。相機方面，iPhone 18 Pro也被看好迎來近年少見的大改動。現有爆料指出，兩款Pro機型的4800萬畫素Fusion主鏡頭，可能首度加入可變光圈設計，讓使用者能依照拍攝環境調整進光量與景深效果。若消息屬實，這將讓iPhone拍照更接近傳統相機操作邏輯，尤其在人像背景虛化、夜拍進光控制等情境，會比現在更有彈性。不過外媒也提醒，手機感光元件尺寸畢竟有限，可變光圈實際帶來的效果有多大，仍要等實機驗證。通訊規格方面，市場也預期iPhone 18 Pro可能導入蘋果自研第二代C2數據機。根據目前爆料，這顆晶片可能支援mmWave 5G，代表蘋果有機會進一步降低對高通的依賴，同時改善功耗與連線整合效率。值得注意的是，外界盛傳蘋果在iPhone 18系列的推出節奏上可能出現變化。根據目前流出的說法，iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max仍可能維持在2026年9月發表，但標準版iPhone 18不排除延後到2027年春季推出。若成真，蘋果未來iPhone產品線的發表節奏恐怕也會跟著重整。