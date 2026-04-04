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▲經濟部召開「油價調整結果說明暨因應中東情勢—能源及塑化產品穩定供應措施」記者會。（圖／記者邱曾其攝）

面對近期中東情勢升溫對國際能源及石化原料供應帶來的衝擊，中油公司啟動應變措施，董事長方振仁指出，原油在戰後結束到完全恢復預估需3至6個月，另一方面也跟卡達保持聯繫，確保液化天然氣（LNG）供應，目前採取船期往前調度、現貨採購的做法，在6月前都已做好準備，並持續其他國家洽談補上缺口。經濟部今開「油價調整結果說明暨因應中東情勢—能源及塑化產品穩定供應措施」記者會，並由部長龔明鑫主持，他表示，面對近期中東情勢升溫對國際能源及石化原料供應帶來的衝擊，已全面盤點國內供應情形，透過國際合作與緊急調度措施，務求確保國內能源安全與產業運作穩定。龔明鑫表示，台灣作為國際可信賴的夥伴，將持續推動能源來源分散化。過去天然氣與原油高度依賴中東地區，目前已逐步轉移至美國、澳洲等地。以天然氣為例，來自美國的供應占比已逾 10%，預計 2029 年將提升至25%以上。中油公司發言人林珂如指出，2月28日中東局勢變化後同仁即啟動應變，緊盯螢幕關注最新情況。在石油方面，透過調整供應來源，成功應對市場失序狀況。石油46%改洽由紅海出口，54%增購自澳洲及其他地區現貨以補足缺口，整體石油安全存量持續維持在140天以上。同時中油針對全世界油種，挑選出140種適合煉製的以利針對市場需求彈性調度。天然氣部分，波斯灣地區經過荷姆茲海峽輸出的LNG全球占比兩成，價格衝擊相當大。方振仁說，價格已經上漲100％，而因卡達設施受損影響17%生產線，根據媒體報導復原需要3至5個月，目前持續聯繫、復原期尚待評估。天然氣目前94%透過緊急採購現貨氣源補足，3%積極洽長約供應商提前交貨，另有3%與亞洲同業換貨，使天然氣安全存量持續維持在11天以上。中油為補上缺口，靠著先前建立誠信基礎，與供應商協調，透過配合船期調度等作法，6月底前無虞；7月調度也同步進行。同時，中油也跟美國簽訂採購合約，將在6月起運，對調度很有幫助。面對能源價格上漲衝擊，中油配合政府穩定民生物價政策吸收部分成本，方振仁表示，「中油破產危機還沒有解除」，3月吸收77億元，到4月5日達90.6億元，其他包含天然氣、桶裝瓦斯等也需要吸收，中油財務負擔嚴峻；截至2月底中油淨值850億元，將透過專案融資、撥補預算，以及116年以後規模達3500億元的增資方案因應。