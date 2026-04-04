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豪雨造成苗栗、新竹等地出現淹水災情，總統賴清德今（4）日表示，中央政府總預算至今尚未付委審查，恐將影響地方建設及各行各業發展。他認為，民主政治是政黨政治，政黨意見不同很正常，但國家利益不能打折，都應全力支持國家安全、經濟發展，以及對人民的照顧，期盼國家越來越強、經濟及人民生活越來越好。賴清德下午前往「屏東慈鳳宮」參香祈福，並致贈「福佑生民」匾額。賴清德向鄉親說明政府近期已通過多項照顧民眾措施，包括提高弱勢照顧津貼等，並強調政府將持續推動台灣經濟發展，同時致力提升國家安全、強化國防力量，期盼與國人團結打拚，讓國家更加強盛，經濟持續成長，人民生活越來越好。賴清德致詞時表示，今天很高興來到屏東信仰中心慈鳳宮參拜，並代表全國人民敬獻匾額，表彰媽祖慈悲為懷、濟世佑民的精神，祈求媽祖保佑臺灣國泰民安、風調雨順。對於2016年2月台南大地震時，慈鳳宮捐助1千萬元賑災，協助受災民眾恢復正常生活，他也再度表達感謝。賴清德指出，行政院近期通過多項照顧民眾措施，提高弱勢照顧津貼，包括低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助及低收入戶就學生活補助，給付金額調增23.5%，目的是希望加強照顧比較辛苦的家庭；針對中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助及弱勢兒童及少年生活扶助也予以提高。此外，政府規劃調高老農年金發放額度至每人每月1萬元，國民年金亦調高至每月5,000元。賴清德強調，隨著台灣經濟發展、政府稅收增加，最重要的工作就是照顧鄉親，讓人民過更好的生活，同時也要發揮媽祖婆的精神，關懷弱勢、投入公益。他指出，為促進台灣經濟持續發展，政府正推動「AI新十大建設」，協助全台百萬家中小企業導入人工智慧、推動數位轉型，未來工作重點也將放在協助中小微企業，包括提供稅賦減免、人才培育，以及數位與淨零轉型，並協助拓展國際市場，期盼在大家團結合作下，讓台灣經濟持續穩健成長、邁向進步。賴清德表示，除了促進經濟發展，也必須讓國家更加安全，持續強化國防力量，政府近來推動為期8年、總額400億美元的國防特別預算案，這項特別預算是國防部經過充分評估和規劃，並與美方討論軍購內容。賴清德續指，主要內容包括三個面向：第一，面對中國的威脅，無論是無人機或飛彈系統，政府將打造「台灣之盾」，以保全國軍戰力、維護人民生命財產安全；第二，導入人工智慧，運用在軍事攻防與即時對戰系統；第三，發展台灣的國防工業，高科技產業年產值約1兆美元，而國防產業規模更高達2.5兆美元，因此，國防預算不僅是維護國家安全的重要支出，同時也是帶動產業發展的關鍵經濟投資。