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▲方宥心（中）挑戰高難度表演，要在短時間內演出櫻子媽媽從女孩到老闆娘的半甲子轉變。 左為黃鐙輝、右為凱爾。（圖／瘋戲樂工作室提供）

1200、$800

瘋戲樂工作室2026年首檔音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》昨（3）日晚間於台北表演藝術中心首演。金獎編劇詹傑與導演楊景翔聯手將條通文化搬上舞台，劇情讓觀眾又哭又笑，後台花絮更是精彩。黃鐙輝在劇中與方宥心有感情戲，排練時甚至自嘲聽到方宥心的嗓音簡直耳朵懷孕，有趣的是，方宥心的正牌老公王為也是本劇主演，排練期間常在旁盯場，他也打趣直呼：「欸，這我老婆捏！」開演前夕，黃鐙輝曾在直播中催票：「這次不來看，可能要下輩子了！」首演當晚，黃鐙輝被網友盛讚為「影視圈寶藏男孩」的實力，與方宥心、凱爾在100分鐘內不間斷切換角色，甚至直接在舞台上更換造型。為了這次演出，黃鐙輝自認拼了全力，排練到台詞已成反射動作，只要一有空檔身體就會自動熱舞。他大讚導演楊景翔觀察細膩，能點出細節讓角色更立體，更表示自己非常享受舞台劇不能重來的魅力，每一次演出都是獨一無二的當下。領銜主演的方宥心則挑戰高難度表演，要在短時間內演出櫻子媽媽從女孩到老闆娘的半甲子轉變。她坦言最難的是要打破第四面牆與觀眾互動，必須在角色回憶與現實反饋中精準拿捏，不讓自己變成了主持人。藝術總監王希文也對卡司讚譽有加，笑稱這是「史上最不會做生意的音樂劇」，因為台上雖然只有三位演員，卻要分飾九個角色，並搭配五位樂手現場演出，製作規格極高，只為了揭開林森北路條通文化中關於陪伴與戀愛感的真實面貌。首演當晚，演藝圈好友如黃韻玲、倪安東、管罄、方馨、陳妤、那那大師，以及名導林書宇、鄭有傑等人都到場力挺。為了回饋歌迷，主辦單位加碼首週推出拍照見面會，每場演出結束後開放觀眾與主演合影。本劇將持續演出至4月12日，採雙卡司配置，本週由黃鐙輝與凱爾擔綱，下週則由王為與謝孟庭接棒。