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民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案一審遭重判17年，昨（3）日妻子陳佩琪在臉書說到「錢還在木可公司、全被沒入」，不少網友認為她說溜嘴，間接承認跟木可公司有資金往來。對此，律師陳君瑋分析，可能不是外界所認知的失言，在法律攻防的邏輯中，極有可能是為了因應二審策略而釋放出的「部分認罪」風向球。由於一審判決刑度極重，顯示現有證據對柯文哲不利，若維持原有辯護方向，二審恐難有突破，因此陳佩琪發言可能是在測試外界與法官對於調整訴訟方向的反應。陳君瑋表示，面對一審17年的重刑，律師團在二審勢必面臨重組與策略調整的壓力，目前柯文哲的法律困境在於「收賄罪」刑責過重，而「背信罪」一旦定讞則可能立即入獄服刑。在民眾黨支持度下滑、可能面臨政黨票門檻危機的政治壓力下，訴訟策略調整的方向極可能轉向「公益侵佔」。透過承認部分罪名，展現配合態度並換取法官同情，以尋求降低刑度的空間。若柯文哲陣營選擇在二審部分認罪，不僅是為了在司法體系中爭取一線生機，也是在為民眾黨的政治延續做最後的掙扎。陳君瑋認為，從原本的「全盤否認」轉向「考慮部分認罪」的姿態，不僅是在測試法界對於刑度下降的可能性，同時也在觀察社會大眾與支持者對於認罪行為的接受度。