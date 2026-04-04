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曾是「台灣基進」的前立委陳柏惟今（4）日在臉書宣布，「我已正式申請加入民主進步黨」；他強調，​身份會變，但「心向台灣、堅持民主、深耕本土」的靈魂不變。「阿公，我決定要入陣了！」陳柏惟透過社群平台表示，​清明回鄉，站在阿公面前，有很多話想說，​這幾年，從南到北，從街頭到國會，他的工作雖然是說話，但他心裡比誰都清楚：「守護台灣，不能只靠一張嘴，更要靠一雙捲起袖子的手」。陳柏惟說，​游擊隊的日子很自在，有餘裕就就衝鋒陷陣，有困難就休生養息，但要打一場長遠且持續的勝仗，除了熱血，更需要穩定的戰略定位，以及一個能真正落實計畫的專業團隊。「一個人或許可以贏下一場，一群人才能贏下冠軍！」陳柏惟說，​綜觀台灣民主化至今，國家認同的交集、施政經驗的累積，以及面對威脅時的抗壓性，「守護台灣」這條路，正規軍的戰力缺一不可，​他決定不再單打獨鬥，「我已正式申請加入民主進步黨」。陳柏惟說，​身份會變，但「心向台灣、堅持民主、深耕本土」的靈魂不變，「阿公，少年仔要進去大公司磨練了，我會認真打拼，不會讓你漏氣」。