伊朗軍方3日宣稱擊落一架美國F-15E戰機，以及另一架A-10攻擊機，目前1位F-15E機組人員仍處於失聯狀態，美國與伊朗都想要搶先對方一步找到人。伊朗一日擊落兩架美軍戰機，大大打臉美國總統川普（Donald Trump）之前聲稱已掌握完全制空優勢的說法，伊朗一名高階指揮官表示，他們正在使用新方法和裝備來「獵殺」美軍戰機。
根據《CNN》報導，伊朗聯合防空基地指揮官、艾爾哈米（Alireza Elhami）准將表示，美軍戰機的損失是伊朗軍隊「戰術運用、現代化裝備，以及防空系統創新」的結果，「這已讓敵人陷入困惑與錯愕」。不過，艾爾哈米並未說明所謂「創新」的細節。
美軍專家認為是傳統肩扛飛彈奏效
根據《美聯社》報導，華府鷹派智庫「保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）」伊朗項目主任塔勒布魯（Behnam Taleblu）表示，「防空系統被削弱，不代表被徹底摧毀，我們不應該對伊朗仍在作戰感到驚訝」。
塔勒布魯認為，美軍飛機目前以低空飛行執行任務，這使它們更容易受到伊朗飛彈攻擊。他指出，F-15E有可能是遭到地對空飛彈擊中，但更可能的是被人員便攜式肩射飛彈擊落。這類武器更難偵測，也反映出伊朗「雖被削弱但仍具致命性」。
前海軍陸戰隊上校坎西安（Mark Cancian）也認為，F-15E很可能是遭到肩射飛彈攻擊，儘管如此，坎西安強調整體而言，迄今為止美國對伊朗的空襲行動仍是「極其成功」。坎西安表示，二戰期間，美軍飛機在德國戰場上的折損率一度達到3％，而美國在伊朗至今僅損失寥寥數架飛機，已經是了不起的成就。但坎西安也承認，政治因素或許比軍事現實更重要，「美國民眾已經習慣了打不流血的戰爭」，且如今許多人並不支持對伊朗的軍事行動，「對他們來說，任何損失都是不可接受的」。
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美軍專家認為是傳統肩扛飛彈奏效
根據《美聯社》報導，華府鷹派智庫「保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）」伊朗項目主任塔勒布魯（Behnam Taleblu）表示，「防空系統被削弱，不代表被徹底摧毀，我們不應該對伊朗仍在作戰感到驚訝」。
塔勒布魯認為，美軍飛機目前以低空飛行執行任務，這使它們更容易受到伊朗飛彈攻擊。他指出，F-15E有可能是遭到地對空飛彈擊中，但更可能的是被人員便攜式肩射飛彈擊落。這類武器更難偵測，也反映出伊朗「雖被削弱但仍具致命性」。
前海軍陸戰隊上校坎西安（Mark Cancian）也認為，F-15E很可能是遭到肩射飛彈攻擊，儘管如此，坎西安強調整體而言，迄今為止美國對伊朗的空襲行動仍是「極其成功」。坎西安表示，二戰期間，美軍飛機在德國戰場上的折損率一度達到3％，而美國在伊朗至今僅損失寥寥數架飛機，已經是了不起的成就。但坎西安也承認，政治因素或許比軍事現實更重要，「美國民眾已經習慣了打不流血的戰爭」，且如今許多人並不支持對伊朗的軍事行動，「對他們來說，任何損失都是不可接受的」。
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