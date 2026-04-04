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▲台灣民間習俗中，只要有地號、門牌就會有地基靈。（示意圖／取自pixabay）

▲除夕拜地基主通常都會準備雞腿便當，不過要記得雞腿要保持完整不要切塊，因為地基主家戶只有一個，不需要跟眾神分食，吃起來比較過癮。（示意圖／家常菜）

每年到了清明節，多數人都知道要掃墓祭祖，但其實除了到墓地祭拜祖先之外，也別忘記在家中祭拜祖先、地基主，清明節在家拜拜的流程通常是，拜祖先牌位、公媽流程，最後拜地基主，不過若是平常家裡沒有在拜地基主，就可以不用祭拜。《NOWNEWS》也整理祭拜地基主供品準備、最佳時間一次收。先拜神明，再拜祖先牌位、公媽 ，若家裡平常有拜地基主，最後才需要拜地基主。地基主是住在房子裡的靈體，就像這間房子的「原住者」。在台灣民間習俗中，只要有地號、門牌就會有地基靈，負責守護家宅的平安。拜地基主，就是向他們打招呼、請他們保佑家裡順利、平安無事，也是一種尊重土地與居住環境的傳統習俗。在傳統習俗中，當人們搬入新房或新的工作空間時，通常會選在下午祭拜地基主。。時間可以自己約定，例如每月固定一次，或者像多數家庭一樣，選擇在台灣的傳統五大節日祭拜：除夕、元宵、清明、端午、中元，藉此表達敬意並祈求居住空間平安順利。拜的時段建議：中午12點過後至晚間5點前。早上不宜拜，因為地基主屬陰神，午時前陽氣較重，因此最佳拜的時間是中午過後。傳統節日祭拜：可選在台灣傳統節氣，如除夕、元宵、清明、端午、鬼門開、中元節、中秋節等，藉此表達敬意與祈求平安。每月固定祭拜：有些家庭會在農曆每月的 初一、十五 或 初二、十六 定期祭拜，作為例行保護家宅的方式。祭拜地基主時，可從廚房往客廳拜，或從家的前後門往家裡面拜，擺一個小矮桌即可；有些地方在拜地基主時不會放碗筷在桌上，各地區習慣不一，沒有硬性規定。供品的準備不需太豐盛，因為地基主算是位階較低的神明，所以供品、菜飯不可比神明、祖先豐盛。供品準備：飯兩碗、三菜一湯、雞腿、酒三杯、水果、紙錢