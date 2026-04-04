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台南市南化區2日下午發生一起驚悚命案，林姓女子(62歲)被民眾發現倒在路邊，緊急撥打119送醫搶救仍回天乏術，原本以為只是一樁路倒意外，沒想到深入追查後發現女子竟是遭車子輾斃，且黃姓丈夫涉嫌重大，目前警方已逮捕黃男，經檢方複訊後聲押獲准。本案發生在2日下午1時許，林婦被鄰居發現倒臥在路邊，急忙將通報將林婦送醫，醫護人員見林婦身上有多處擦挫傷，以為是因摔倒造成，沒想到檢查後發現內臟破裂大失血，送醫後仍宣告不治。林女經檢查後發現有內臟破裂出血情況，警方認為案情不單純，恐怕曾遭車輛輾過，立即組成專案小組追查，調閱周邊監視器後，發現黃姓丈夫開貨車輾過林婦後行蹤不明，立即將黃男帶回偵訊。警方初步調查，當時黃男要開車出門，林婦上前阻攔不成，反而不慎摔倒，發生憾事。據了解，黃男平時擔任建築工人，與林婦育有子女但均已離家獨立。鄰里透露兩人平時感情穩定，僅黃男偶爾有飲酒習慣。進一步還原事發經過，夫妻倆當天疑似發生爭執，造成林女不慎摔倒，接著遭黃男駕駛的車輛輾過，造成死亡。玉井分局偵訊後依殺人罪嫌將黃男移送台南地檢署，複訊後向法院聲押禁見獲准。至於詳細案情還有待釐清。