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去年秋天起西半部降雨偏低，依據經濟部水利署水情燈號，目前新竹地區亮黃燈「減壓供水」、台中地區則是綠燈「水情提醒」，水利署已經成立「旱災水利署緊急應變小組」。今（4）雨彈狂炸西半部，經濟部次長賴建信表示，預估這波降雨對水庫流量增加9550萬公噸，新竹地區蓄水率有望回升到五成。新竹地區在水情黃燈階段將在離峰時段（23時至翌日5時）實施自來水減壓供水，並停止供應行政機關及國營事業非必要用水。而今氣象署署發布豪雨特報，豪雨警戒區域包括苗栗縣及台中市等地，水利署成立災害緊急應變小組三級開設，與地方政府合作應變以因應積淹水災情。賴建信在經濟部召開「油價調整結果說明暨因應中東情勢—能源及塑化產品穩定供應措施」記者會中回應，目前水情狀況。他指出，新竹目前蓄水率為24%，因為這波降雨有望提升到45％至50%；中部鯉魚潭水庫也有機會提升到四成以上。賴建信表示，這波降雨在新竹、苗栗地區帶來豐沛雨量，預估會持續到下禮拜一、二，預估可以為全國水庫入流量大概增加9550萬公噸。目前部分地區因為短延時強降雨一小時的降雨量達114毫米，遠大於都排水能力，因此有71處積淹水，目前都已經消退。