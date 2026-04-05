高雄兒童節系列活動「恐龍酷樂園」，前（3）日開始在衛武營國家藝術文化中心登場，昨日卻因雨攪局，取消了2場，沒看到的大小朋友把握今天兩天，還有共記6場表演。此次活動，最大亮點為日本知名擬真恐龍團隊 DINO-A-LIVE 首度來台演出「超恐龍體驗」活動，6隻恐龍輪番登場，動作、聲音都相當逼真，有如恐龍真的現身，且完全免費觀看。《NOWNEWS今日新聞》整理場域地圖、恐龍表演場次、節目表、衛武營交通與停車等資訊一次看。
高雄市政府教育局表示，此次高雄恐龍酷樂園系列活動還包含「化石考古體驗區」，透過化石挖掘池讓孩子化身小小考古學家，在體驗中認識古生物與自然科學知識，也有「小恐龍探險家」，大小朋友變身參與恐龍主題趣味闖關與互動遊戲等，活動多元。
前日開幕以來，讓現場擠滿人山人海的，莫過於邀請到日本知名擬真恐龍團隊 DINO-A-LIVE 首度來台演出，每隻恐龍活靈活現，會奔走、會吼叫，帶給民眾逼真的特殊體驗。
🟡高雄市衛武營「恐龍酷樂園」主要資訊
日期： 2026年4月3日～4月6日
時間：14:00~20:00（市集時間）
地點：衛武營國家藝術文化中心
活動訊息公布：雄愛學-高雄市政府教育局
門票資訊：免費觀看
🟡高雄市衛武營「恐龍酷樂園」六大亮點
▪️亮點一、擬真恐龍演出：
日本DINO-A-LIVE首度來台，6隻恐龍每日3場沉浸式表演「超恐龍體驗」。
每日表演場次整理：
▪️第一場 ：15:00~15:40
▪️第二場 ：17:00~17:40
▪️第三場 ：19:20~20:00
▪️亮點二、化石考古體驗：
孩子可在挖掘池中化身小小考古學家，親手探索古生物知識。
▪️亮點三、小恐龍探險家：
親子闖關與互動遊戲，在草地上盡情奔跑放電。
▪️亮點四、掠食者市集：
超過100攤恐龍主題市集，美食、文創與親子商品一次滿足。
▪️亮點五、MOMO家族與虎姑婆活動：
童樂會、親子電影院、小老闆二手市集與親子繪畫體驗。
▪️亮點六、珍貴化石展：
6公尺滑齒龍化石及加拿大國寶彩斑菊石展出。
🟡高雄市衛武營「恐龍酷樂園」活動場域大會地圖：
除了恐龍舞台，別忘記還有恐龍大草原，把3月底歇業的「恐龍探索樂園」之恐龍移至衛武營草地展示。
🟡高雄市衛武營「恐龍酷樂園」交通資訊：
📍搭捷運：🎉最方便
橘線至「衛武營站」，從6號出口出來即是
📍搭公車：
▪️建軍站（捷運衛武營站）：
可搭乘50五福幹線、70三多幹線、88建國幹線、黃2、紅21、橘7、橘8、橘11、52A、53、73、878001、E09區間
▪️衛武營國家藝術文化中心（三多路）：
可搭乘70三多幹線、52A、11
▪️衛武營都會公園：
可搭乘70三多幹線、52A、11
▪️衛武營都會公園（南京路）：
可搭乘黃2、8505、11
📍自行開車（收費汽車停車）：
▪️衛武營都會公園北區停車場、
▪️衛武營地下停車場（每日13:00-20:00，出入動線調整：西側口三多一路進、東側口國泰路二段出）、
▪️衛武營東側停車場、
▪️輜汽路停車場
▪️日月亭鳳山青年路停車場。
📍自行騎車（免費機車停車場）：
▪️鳳山區忠孝國小、
▪️鳳甲國中、
▪️新甲國小、
▪️鳳新高中、
▪️忠孝國中
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前日開幕以來，讓現場擠滿人山人海的，莫過於邀請到日本知名擬真恐龍團隊 DINO-A-LIVE 首度來台演出，每隻恐龍活靈活現，會奔走、會吼叫，帶給民眾逼真的特殊體驗。
日期： 2026年4月3日～4月6日
時間：14:00~20:00（市集時間）
地點：衛武營國家藝術文化中心
活動訊息公布：雄愛學-高雄市政府教育局
門票資訊：免費觀看
🟡高雄市衛武營「恐龍酷樂園」六大亮點
▪️亮點一、擬真恐龍演出：
日本DINO-A-LIVE首度來台，6隻恐龍每日3場沉浸式表演「超恐龍體驗」。
每日表演場次整理：
▪️第一場 ：15:00~15:40
▪️第二場 ：17:00~17:40
▪️第三場 ：19:20~20:00
▪️亮點二、化石考古體驗：
孩子可在挖掘池中化身小小考古學家，親手探索古生物知識。
▪️亮點三、小恐龍探險家：
親子闖關與互動遊戲，在草地上盡情奔跑放電。
▪️亮點四、掠食者市集：
超過100攤恐龍主題市集，美食、文創與親子商品一次滿足。
▪️亮點五、MOMO家族與虎姑婆活動：
童樂會、親子電影院、小老闆二手市集與親子繪畫體驗。
▪️亮點六、珍貴化石展：
6公尺滑齒龍化石及加拿大國寶彩斑菊石展出。
🟡高雄市衛武營「恐龍酷樂園」活動場域大會地圖：
除了恐龍舞台，別忘記還有恐龍大草原，把3月底歇業的「恐龍探索樂園」之恐龍移至衛武營草地展示。
🟡高雄市衛武營「恐龍酷樂園」交通資訊：
📍搭捷運：🎉最方便
橘線至「衛武營站」，從6號出口出來即是
📍搭公車：
▪️建軍站（捷運衛武營站）：
可搭乘50五福幹線、70三多幹線、88建國幹線、黃2、紅21、橘7、橘8、橘11、52A、53、73、878001、E09區間
▪️衛武營國家藝術文化中心（三多路）：
可搭乘70三多幹線、52A、11
▪️衛武營都會公園：
可搭乘70三多幹線、52A、11
▪️衛武營都會公園（南京路）：
可搭乘黃2、8505、11
📍自行開車（收費汽車停車）：
▪️衛武營都會公園北區停車場、
▪️衛武營地下停車場（每日13:00-20:00，出入動線調整：西側口三多一路進、東側口國泰路二段出）、
▪️衛武營東側停車場、
▪️輜汽路停車場
▪️日月亭鳳山青年路停車場。
📍自行騎車（免費機車停車場）：
▪️鳳山區忠孝國小、
▪️鳳甲國中、
▪️新甲國小、
▪️鳳新高中、
▪️忠孝國中