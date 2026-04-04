我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣虎航一架自日本福島飛往桃園的IT753航班發生機上暴力事件，一名女性乘客疑因不滿服務過程中的肢體碰觸，當場掌摑正在執勤的空服員，引發全機關注與不安。航空公司隨後重申對機上暴力「零容忍」，並已啟動程序評估是否將該名旅客列入永久拒載名單。航警指出，兩人事後互告傷害，空服員另提起公然侮辱罪。台灣虎航3日傳出暴力事件，據了解，航班IT753從日本福島返回桃園機場，當時空服員在執行客艙服務時不慎與張姓婦人發生輕微碰觸，雖立即致歉，但對方情緒未見緩和，張女仍情緒失控、徒手掌摑空服員，導致劉姓空服員右臉頰、頭部受傷，突發行為讓現場氣氛瞬間緊張，也引起其他乘客側目，航警獲報後將張女帶離。航警指出，兩人事後互告傷害，空服員另提起公然侮辱罪。台灣虎航表示，公司長期將飛航安全視為最高原則，任何影響機上秩序與人員安全的行為都不被允許。對於此次事件，已依內部程序進行調查，並蒐集相關事證，後續將依規定研議是否將涉事乘客列入拒載名單，最嚴重可能為永久禁止搭乘。內政部警政署航空警察局表示，昨天晚間7時許接獲虎航通報，自日本福島飛往桃園機場的IT753班機上有旅客毆打空服員，經查是71歲旅客張姓女子認為遭到33歲劉姓女空服員碰撞，導致她右臉頰及頭部受傷，雙方爭執過程中，張女當場打劉女一巴掌。警方表示，員警將雙方帶回釐清案情，雙方均堅持互相提告傷害罪，劉女另提告公然侮辱罪，全案將移請刑警大隊續處。