我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼小S被服務業公認是最親民的明星，過往事跡一一被翻出，稱私底下的她與螢幕上的形象完全不同。（圖／記者吳翊緁攝、小S 徐熙娣臉書）

從事服務業者遇到藝人的機率比一般人高，公眾人物鏡頭下的表現也往往引起關注和討論，近來有網友好奇詢問服務業者，遇過超級親民、客氣的藝人是哪一位，綜藝天后小S（徐熙娣）就被點名多次，服務業者稱讚她不但說話客氣，對女兒購物的行為也有所限制，「家教非常的好，跟螢幕上的形象完全不同！」一名網友日前在Threads發文：「請問從事服務業的大家，遇到超級親民、客氣的藝人是？」其他網友的回應中，小S被提及的次數最多，有服務業者表示，有一次遇到小S帶著許老三到櫃上來買東西，發現小S說話相當的客氣， 而且會限制女兒買東西，家教非常好，不如外界想像的那般揮霍無度，跟螢幕上的形象完全不一樣。另有網友分享，曾經在機場航廈看到小S被一位小妹妹興奮地追著要求拍照，原PO看見小S特地停下來等對方，沒想到，小妹妹一個踉蹌摔倒，小S見狀立刻跑去攙扶，並說：「不要急啊！我不是停下來等妳了嗎？」讓網友直呼：「畫面太暖了！直接大圈粉！｣其他網友紛紛留言：「小S他們一家真的很客氣，女兒也非常有禮貌，家教超好」、「上小姐不熙娣的時候，發現她情商超高，主持節目的節奏超穩，很會做球給來賓，也會幫來賓解圍，私下親切又很願意鼓勵大家」、「小S本人私下真的非常親切、溫暖、可愛，節目上的辛辣真的是人設，不過我都很愛」、「在北車遇過S和她女兒來全家買東西，真的很客氣，附近店家的店員和她拍照，她都OK」、「做飯店送餐遇到他們全家，會幫我們拿東西，小費也是直接塞！」其他被從事服務業的網友，多次點名對其人品激賞的藝人，還有蕭亞軒、鳳小岳、A-Lin、蔡依林、大S、鍾欣凌、許瑋甯、彭于晏、吳宗憲、隋棠、田馥甄、許效舜、盧廣仲、天心、季芹、王仁甫、霍建華、阮經天等人。