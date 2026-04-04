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▲賴總統親切與現場孩童互動，展現童心，笑聲不斷。（圖／屏東縣府提供）

▲「小小縣長」候選人與總統合影，展現兒童關心公共議題的熱情與創意。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣「包圍縣府 孩子作主」活動熱鬧登場，繼首日吸引逾2萬名親子參與後，今（4）日適逢兒童節，總統賴清德特地南下同樂，直讚活動「太酷了」、「非常棒」，肯定屏東朝「兒童首都」邁進。儘管天候不佳，現場仍湧入大批人潮，縣府化身大型遊戲場，由各局處設計的小小刑警、消防員、環保員等體驗活動，讓孩子化身「小小職人」，在遊戲中探索公共事務，笑聲不斷。賴總統也親切與民眾互動，感受滿滿童趣氛圍。縣長周春米表示，活動核心在於落實兒童遊戲權與參與權，讓孩子不僅能選擇遊戲，更能參與共融遊戲場規劃，實踐「孩子作主」精神。今年活動擴大為兩天舉辦，結合縣府、軍方及民間資源，共同打造專屬兒童的城市體驗。賴清德幽默表示，原以為縣府遭「包圍」需關心安危，實際到場才發現是孩子們的歡樂佔領，讓縣府宛如兒童樂園。他強調，此活動展現將兒童視為當下主人翁的理念，中央也將與地方攜手合作，持續推動兒童友善政策。此外，「小小縣長」計畫也成亮點，孩子們關注環保、交通及校園議題，展現對公共事務的觀察與期待。縣府表示，未來將持續深化兒童參與機制，讓城市治理更貼近孩子的聲音。