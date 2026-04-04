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🟡2026清明連假「4月5日高乘載管制時間」

▲清明連假4月5日高乘載管制時間一圖看懂。（圖／翻攝自高速公路局）

🟡2026清明連假「4月5日匝道封閉」

▲清明連假4月5日匝道封閉一次看。（圖／翻攝自高速公路局）

🟡2026清明連假「4月5日開放路肩」

🟡2026清明連假「4月5日國道收費措施」

▲清明連假4月5日國道收費措施一圖看。（圖／翻攝自高速公路局）

🟡2026清明連假「4月5日建議出發時間」

▲清明連假4月5日建議出發時間。（圖／翻攝自高速公路局）

🟡2026清明連假「4月5日易塞車路段」

省道 路段 方向 時段 台9線 蘇花路廊 北向 上午10時－晚上21時

省道 路段 方向 時段 台64線 國3中和交流道 東向 中午12時－下午14時 台65線 國3土城交流道 南向 上午11時－下午13時 台74線 霧峰路段 東向 上午11時－中午12時 台86線 歸仁交流道 西向 上午10時－下午13時 台18線 國3中埔交流道 東向 西向 上午10時－中午12時 上午12時－下午14時

▲2026清明連假「觀光風景區易壅塞路段」一圖看。（圖／高速公路局）

🟡2026清明連假「4月5日建議替代道路」

🟡2026清明連假高速公路即時路況查詢

▲清明連假國道交通疏導管制一次看。（圖／翻攝自高速公路局）

2026年清明連假第2天結束，明（5）日將迎來一年一度的清明節，預計將有大量返鄉掃墓車潮。交通部高速公路局預估上午9時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜，尤其南投、彰化、台中、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形。《NOWNEWS今日新聞》整理2026清明連假4月5日高乘載管制、匝道封閉、建議出發時間、易壅塞路段以及替代路線等資訊懶人包，提供給用路人一次看完。◾高乘載管制時段：13時至18時◾高乘載管制路段：國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口。◾封閉時段：中午12時至晚間9時◾封閉路段：國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。針對易壅塞路段，新增開放37處，並延長17處路段路肩使用。◾單一費率：全線採單一費率。◾夜間暫停收費：每日0時至5時暫停收費。中部北向建議中午12時前出發。南部北向建議上午9時前出發。北向建議上午9時前出發。東向：4月5日15時～17時西向：4月5日11時～13時東向：4月5日13時～15時西向：4月5日17時～19時西向：4月5日15時～19時南向：4月5日14時～16時北向：4月5日15時～18時南向：4月5日11時～15時北向：4月5日15時～17時◼︎國5頭城往坪林：改走台9。◼︎國1、國3新竹往返台南：改走台61。◼︎ 國6南投往返台中：改走台63。◼︎國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統：改走台74接國4。