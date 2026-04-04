2026年清明連假第2天結束，明（5）日將迎來一年一度的清明節，預計將有大量返鄉掃墓車潮。交通部高速公路局預估上午9時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜，尤其南投、彰化、台中、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形。《NOWNEWS今日新聞》整理2026清明連假4月5日高乘載管制、匝道封閉、建議出發時間、易壅塞路段以及替代路線等資訊懶人包，提供給用路人一次看完。
🟡2026清明連假「4月5日高乘載管制時間」
◾高乘載管制時段：13時至18時
◾高乘載管制路段：國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口。
🟡2026清明連假「4月5日匝道封閉」
◾封閉時段：中午12時至晚間9時
◾封閉路段：國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。
🟡2026清明連假「4月5日開放路肩」
針對易壅塞路段，新增開放37處，並延長17處路段路肩使用。
🟡2026清明連假「4月5日國道收費措施」
◾單一費率：全線採單一費率。
◾夜間暫停收費：每日0時至5時暫停收費。
🟡2026清明連假「4月5日建議出發時間」
📍西部國道：
中部北向建議中午12時前出發。
南部北向建議上午9時前出發。
📍國道5號：
北向建議上午9時前出發。
🟡2026清明連假「4月5日易塞車路段」
📍4月5日主要城際道路易壅塞路段
📍4月5日銜接國道易壅塞路段
📍4月5日觀光風景區易壅塞路段
◾台2線 萬里~大武崙路段
東向：4月5日15時～17時
西向：4月5日11時～13時
◾台2線及台2乙線 關渡~淡水路段
東向：4月5日13時～15時
西向：4月5日17時～19時
◾台2線 福隆路段
西向：4月5日15時～19時
◾台9甲線 新店-烏來路段
南向：4月5日14時～16時
北向：4月5日15時～18時
◾台12線 日月潭路段
南向：4月5日11時～15時
◾台3線 古坑-梅山路段
北向：4月5日15時～17時
🟡2026清明連假「4月5日建議替代道路」
◼︎國5頭城往坪林：改走台9。
◼︎國1、國3新竹往返台南：改走台61。
◼︎ 國6南投往返台中：改走台63。
◼︎國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統：改走台74接國4。
🟡2026清明連假高速公路即時路況查詢
📌高速公路1968官網
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◾iOS版本
◾Android版本
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◾高乘載管制時段：13時至18時
◾高乘載管制路段：國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口。
◾封閉時段：中午12時至晚間9時
◾封閉路段：國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。
針對易壅塞路段，新增開放37處，並延長17處路段路肩使用。
🟡2026清明連假「4月5日國道收費措施」
◾單一費率：全線採單一費率。
◾夜間暫停收費：每日0時至5時暫停收費。
📍西部國道：
中部北向建議中午12時前出發。
南部北向建議上午9時前出發。
📍國道5號：
北向建議上午9時前出發。
📍4月5日主要城際道路易壅塞路段
|省道
|路段
|方向
|時段
|台9線
|蘇花路廊
|北向
|上午10時－晚上21時
|省道
|路段
|方向
|時段
|台64線
|國3中和交流道
|東向
|中午12時－下午14時
|台65線
|國3土城交流道
|南向
|上午11時－下午13時
|台74線
|霧峰路段
|東向
|上午11時－中午12時
|台86線
|歸仁交流道
|西向
|上午10時－下午13時
|台18線
|國3中埔交流道
|
東向
西向
|
上午10時－中午12時
上午12時－下午14時
◾台2線 萬里~大武崙路段
東向：4月5日15時～17時
西向：4月5日11時～13時
◾台2線及台2乙線 關渡~淡水路段
東向：4月5日13時～15時
西向：4月5日17時～19時
◾台2線 福隆路段
西向：4月5日15時～19時
◾台9甲線 新店-烏來路段
南向：4月5日14時～16時
北向：4月5日15時～18時
◾台12線 日月潭路段
南向：4月5日11時～15時
◾台3線 古坑-梅山路段
北向：4月5日15時～17時
◼︎國5頭城往坪林：改走台9。
◼︎國1、國3新竹往返台南：改走台61。
◼︎ 國6南投往返台中：改走台63。
◼︎國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統：改走台74接國4。
🟡2026清明連假高速公路即時路況查詢
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