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▲LINE聊天室狂冒藍字超連結，原來是行事曆新功能，讓網友覺得看起來非常礙眼。（圖／記者周淑萍攝）

藍連結太礙眼、通話旁按鍵易誤觸

▲LIN行事曆在聊天室右上角會出現多一個日曆的圖案，點下去就能為聊天室創立「行事曆」，但卻容易誤觸。（圖/讀者提供）

官方主打便利性 7月還要推獨立App

LINE上個月推出聊天室「行事曆」功能，本意是讓用戶一鍵建立行程、跨群組同步提醒，卻因強制將日期轉成藍色超連結，讓用戶大感不滿，向官方怒吼：真的不要「今天」、「明天」的行事曆功能。不僅有讓人看了超躁的藍色超連結，行事曆的快捷就在通話鍵旁邊，因此容易在想要打電話的狀態下不慎就開啟了行事曆功能，也讓用戶怨聲載道。根據LINE台灣公告，「LINE行事曆」已正式進駐聊天室，用戶只要在對話中輸入日期文字，系統就會自動轉為可點擊的超連結，按下後即可快速建立行程；此外，也能透過長按訊息後選擇「行事曆」來新增活動。LINE指出，這項新功能主打3大特色，包括「快速建立行程」、「跨群組管理行程」以及「設定自動提醒通知」。其中最大的差異，在於它可整合不同聊天室內建立的所有行程，並透過LINE認證官方帳號發送提醒，方便用戶統一管理約會、聚餐或工作安排。不過，功能推出後，網友們紛紛發文抱怨，因聊天室中原本單純的文字內容，現在只要出現「今天」、「明天」、「日期」、「時間」等字樣，就會被自動標記成藍色底線連結，導致畫面看起來雜亂，閱讀體驗被打亂。近期Threads上也出現大量抱怨聲音，有網友直言「煩死了」、「藍字底線讓人很躁」，也有人抱怨只要提到時間就整段訊息變得很凌亂。另一個被頻繁點名的痛點，則是操作誤觸。有Threads用戶就提到，每次想按通話時，常會不小心碰到旁邊的行事曆入口，造成使用困擾。從目前官方說法來看，LINE仍以「便利管理行程」作為主要訴求。LINE台灣在公告中預告，2026年7月還會推出「LINE行事曆」獨立應用程式，擴充更多進階功能，並與LINE內建行事曆同步，讓用戶可依不同場景切換使用。只是截至目前，官方公告與說明仍以功能介紹為主，尚未針對「藍色連結無法關閉」或「誤觸通話旁按鍵」等提出明確調整方案。